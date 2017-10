L’Estratègia del medi atmosfèric preveu reduir les emissions

El Govern va aprovar ahir l’Estratègia del medi atmosfèric per al període 2017-2030, que inclou les accions que s’estan desenvolupant i que està previst desenvolupar per tal de reduir les emissions al medi atmosfèric. El director de Medi Ambient, Marc Rossell, va dir que l’objectiu és garantir la qualitat de vida de la població i especialment la salut de les persones més sensibles als pol·luents.

El document afecta la qualitat de l’aire, la qualitat acústica, la contaminació lumínica, la protecció de la capa d’ozó i les ones electromagnètiques. L’estratègia preveu objectius i accions concretes destinades a vigilar, conèixer i caracteritzar els indicadors del medi i també a prevenir i reduir les emissions provocades pel transport, les calefaccions i les activitats qualificades com a potencialment contaminants.

Pel que fa a la bona qualitat de l’aire, una de les problemàtiques és el trànsit de vehicles amb motor de combustió. L’objectiu de cara al 2025 és eliminar els pics de contaminació diaris i setmanals amb qualitat deficient i dolenta, i de cara al 2030 es vol reduir en un 13% els nivells anuals de NO2 i PM2,5. Això es farà amb el foment de la mobilitat sostenible, com el Pla sectorial d’infraestructures verdes, la bicicleta elèctrica compartida o un model més sostenible de transport públic. El programa Engega també incideix en aquest objectiu i s’acompanya del treball en la taula tècnica de mobilitat, per millorar la circulació i reduir els pics de contaminació. A més, la sensibilització prop dels ciutadans també és important, i per això es va engegar la campanya perquè els conductors apaguin el motor en aturades de més d’un minut. Pel que fa a la prevenció i reducció de les emissions de les calefaccions, l’objectiu pel 2020 és estabilitzar durant l’estiu i l’hivern els nivell de PM10 per sota dels 20 μg/m3, que és el valor guia de l’OMS. Així mateix, de cara al 2030 es vol reduir el nivell hivernal del NO2 per sota de 40 μg/m3. En aquest sentit, les accions de foment de l’eficiència energètica, com el Pla Renova, es continuaran difonent, i es mantindrà el control de la bona regulació de les calderes. També es treballa en el Pla sectorial d’infraestructures energètiques, com a eina per fomentar les energies poc contaminants. Finalment, també es preveu actualitzar la normativa que regula les substàncies que afecten la capa d’ozó, actualitzar el Reglament de contaminació acústica i el cadastre sonor, i desenvolupar un marc normatiu per prevenir i reduir la contaminació lumínica.