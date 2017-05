L'exconseller lauredià Joan Besolí detingut en el marc de la causa contra Sandro Rosell

Des d'ahir a la nit escorcollen el domicili a Barcelona del l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, que ha estat detingut a Barcelona, al costat de quatre persones més, en el marc d'una operació conjunta de la Policía Nacional espanyola i la Guàrdia Civil contra el blanqueig de capitals. Una d'aquestes quatre persones és l’exconseller de Finances de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí,que ha estat detingut aquest dimarts al matí a Espanya en el marc de l’operació contra el blanqueig de capitals relacionada amb els drets d´imatge del futbol. Aquest dimarts al matí i arran d´una comissió rogatòria enviada per l´audiència espanyola a Andorra s´han fet escorcolls a les oficines que Besolí i Rosell tenen a Sant Julià, segons ha informat RTVA.

Des de primera hora del matí, la policia està registrant les oficines de l'empresa Comptages, propietat de l´exconseller comunal Joan Besolí. Fins allà s'ha desplaçat el fiscal general, Alfons Alberca i la batlle Canòlic Mingorance.

La policia andorrana està col•laborant en l'anomenada operació Rimet. Des del cos policial no han volgut fer manifestacions perquè manifesten que és un cas judicialitzat. La investigació també se centraria a la Seu d´Urgell i més concretament, a Alàs on viu un altre dels socis de Rosell, Andreu Ramos, i on aquest matí també s´han dut a terme escorcolls.

Fonts de la investigació han confirmat que la presumpta trama hauria blanquejat 15 milions i que la Federació brasilera de Futbol hauria venut els drets audiovisuals de la selecció a una empresa del Qatar. Segons les mateixes fonts, part dels diners d’aquesta operació haurien anat a parar a mans de l’expresident del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, i a l’expresident del màxim òrgan del futbol brasiler. Rosell hauria derivat les quantitats abonades a diverses societats amb seu a Andorra.

Les mateixes fonts preveuen que aquest dijous s'aixequi el secret del sumari i aleshores es coneguin tots els detalls d’aquesta operació, anomenada 'Rimet'. Està previst que Rosell sigui traslladat a la comissaria de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona quan acabin els escorcolls d'aquest dimarts i que en els pròxims dies sigui traslladat a Madrid. Està previst que els detinguts passin dijous a disposició de la titular del jutjat número 3 de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela.

Segons el diari 'El Mundo', l'operació respon a l'etapa anterior de Rosell a la presidència del Barça i quan aquest, com a mànager de la marca Nike a Llatinoamèrica, va establir acords amb la Confederació Brasilera de Futbol. Per la seva banda, 'El Confidencial' assenyala que en la investigació hi ha participat l'FBI després d'una comissió rogatòria remesa per la Fiscalia de Nova York que va destapar una xarxa de suborns a la FIFA. D'altra banda, afirma que la jutgessa ha ordenat el bloqueig de deu milions d'euros en dipòsits i de mig centenar de propietats, en què com a titulars hi constarien testaferros de Rosell i la seva dona per un valor superior de més de 25 milions d'euros.

Escorcolls a Alàs i Corçà

A més de l'escorcoll al domicili de Rosell al carrer Déu i Mata del barri de les Corts de Barcelona, s'han fet entrades en altres municipis de Catalunya. Un d'ells ha estat a la casa que la família té a Cassà de Pelràs, a Corçà (Baix Empordà), on agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil han arribat cap a les 11.00 hores. L'escorcoll, que inclou una patrulla canina, s'està fent en presència de la dona de Rosell.

I un altre dels escorcolls que s'ha fet durant l'operatiu policial ha estat a Alàs (Alt Urgell), a la casa d'un soci de Rosell, Andreu Ramos, que té una empresa d'esdeveniments esportius. Agents de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola han arribat a la casa cap a les 09.00 hores i n'han marxat cap a dos quarts d'una del migdia. En declaracions als mitjans, la dona de Ramos, Urgell Isús, ha assegurat que estan "molt tranquils". "Però ja sabem con funciona la justícia en aquest país, en què hi ha la porqueria des de dalt fins a baix", ha reblat. Isús ha afegit que la seva feina és vendre carn de vedella ecològica i que són "amics de tota la vida" amb Sandro Rosell.

Paral·lelament a aquesta operació, el passat 4 de maig, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va obrir judici oral contra l'expresident blaugrana pels presumptes delictes de corrupció en els negocis i estafa impròpia en el fitxatge del jugador Neymar pel club blaugrana. En aquest cas, també hauran de declarar el mateix astre brasiler, els seus pares, el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; i l'expresident del Santos Odilio Rodrigues.