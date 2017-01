L’IDHA s’afegeix a la querella contra dos agents de la policia espanyola

L’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) va presentar ahir una querella criminal contra l’inspector de policia i exagregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya al Principat, Celestino Barroso, i contra l’excomissari responsable de la unitat d’Afers Interns (UAI) de la policia nacional espanyola Marcelino Martín Blas, per “la comissió dels delictes de coaccions, xantatge, extorsió i tots aquells altres que es puguin derivar de la investigació dels fets denunciats”, segons va informar l’IDHA en un comunicat.

Amb aquesta acció l’entitat presidida per Elisa Muxella s’afegeix, com a acusació particular, a la causa oberta per les amenaces i les coaccions contra accionistes i directius de Banca Privada d’Andorra (BPA), denunciades per Higini Cierco en la seva declaració davant la batlle Canòlic Mingorance l’agost passat, i la posterior querella per aquests fets que Cierco va presentar l’octubre passat, el mateix dia que va comparèixer davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera al Consell General.

Segons el comunicat de l’Institut de Drets Humans d’Andorra, l’IDHA compareix en aquesta causa “en defensa dels drets humans (dret a la llibertat, a la seguretat i al patrimoni, entre altres) dels possibles perjudicats que presumptament s’haurien vulnerat pels querellats, pels fets objecte d’investigació en les abans esmentades diligències”.

Així mateix, continua la nota, personant-se com a acusació particular l’IDHA assegura que “també defensa la protecció de la sobirania i integritat de l’Estat andorrà”.

Cal recordar que en la querella Cierco va aportar informes policials, proves audiovisuals i d’altres que, per qui era president del consell d’administració de BPA en el moment de la intervenció, sustentarien les coaccions i les amenaces rebudes.

Entre els documents aportats, i tal com va publicar aquest rotatiu, hi havia l’informe de la unitat d’intel·ligència de la policia espanyola que assegurava que l’excomissari Martín Blas hauria contactat amb el cap de la Unitat d’Intel·ligència d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana, a qui hauria informat dels diferents passos que se seguien i que s’havia contactat amb el FinCEN.