L’Institut de Música reuneix 150 persones amb motiu del concert de fi de curs

L’Institut de Música ha posat fi al curs 2016-2017 amb un concert al Centre de Congressos. Aquest dijous, un centenar d’alumnes han participat en el ‘Comença el show’, el festival de fi de curs d’enguany. Els conjunts musicals han estat molt variats: duos, trios, quintets, orquestra, grups de saxo i cant coral. La novetat d'aquest any ha estat que els alumnes de grau elemental, a partir de set anys, també han tocat. A més, les actuacions han comptat amb la direcció dels mateixos alumnes i amb alguna petita actuació de dansa. Pares, mares, amics i companys han assistit a l’acte al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on s'hi han aplegat unes 150 persones.