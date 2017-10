Llista d’espera de 30 persones pels habitatges del Calones

Una trentena de persones es troben en llista d’espera per ocupar un dels tres pisos amb serveis per a gent gran autònoma que el comú d’Andorra la Vella té al Calones. Ara com ara aquests habitatges s’estan habilitant després que a l’estiu hagin quedat buits arran que dues persones han marxat a viure a una residència i una altra ha mort. Per avaluar aquestes demandes es tindrà en compte el nou reglament que regula l’accés a aquests habitatges que la corporació comunal ha aprovat recentment i que serveix per ser “més clar i més precís” a l’hora d’atorgar els pisos, tal com va exposar la consellera de Social de la corporació de la capital, Ester Vilarrubla.

Així, Vilarrubla exposava que s’han fet canvis més formals, com ara l’actualització de la terminologia, i d’altres de fons per “ser més precisos en aspectes en què l’anterior reglament no ho era tant”. Fins ara, per exemple, es fixava uns ingressos mínims i màxims que calia justificar, però sense determinar “quins havien de ser” i ara es determina un màxim fixat per poder ser sol·licitant, que és el llindar econòmic de cohesió social (LECS). I pel que fa als preus que han de satisfer els llogaters es parlava d’un màxim d’aportació del 25% dels ingressos, una xifra que “sempre s’ha cobrat” i que per tant ara queda consolidada en l’actual reglament com l’import a satisfer. Un altre dels canvis fa referència al fet que fins ara només hi podien accedir les persones amb un grau de dependència de nivell 1 i s’amplia també al 2 sempre que tinguin els recursos necessaris per poder viure sols, tal com remarca Vilarrubla.

Altres aspectes que es clarifiquen és la tramitació de la sol·licitud, és a dir, com demanar el pis, on cal portar la documentació i quina és necessària, entre d’altres.

Precisament, els tres habitatges que van quedar buits s’atorgaran ara seguint els nous requisits i caldrà veure de la trentena de persones que es troben en espera quines són les que compleixen aquestes condicions.

Vilarrubla destacava que l’ocupació “és sempre del cent per cent”, i que fins i tot hi ha sovint llista d’espera, ja que es tracta d’uns habitatges “molt ben situats, cèntrics” i que a més tenen el menjador Calones just a sota, la qual cosa fa que tinguin “molt bona acceptació”.