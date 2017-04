Llistes d’espera a les farmàcies per adquirir la vacuna de la meningitis B

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers (COIA) anuncia en un comunicat públic que a les farmàcies del Principat hi ha llista d’espera per adquirir la vacuna contra la meningitis B, i des del Col·legi de Farmacèutics expliquen que “la vacuna està disponible actualment i per tant no hi ha cap problema al respecte”. Des del ministeri de Salut també diuen que “mitjançant concurs públic internacional s’assegura el proveïment de les dites vacunes a tota la població susceptible de ser vacunada”.

El fet, però, si es visita una dotzena de farmàcies, és que la gran majoria tenen llistes d’espera, algunes fins al juliol, i que ja no disposen de la vacuna fabricada a Espanya i està arribant l’alemanya, que és uns 20 euros més cara (entre 115 i 120 euros). La gran majoria no distingeixen en la llista d’espera que acumulen si ets d’Andorra o de fora o si estàs en el nucli de població susceptible o que figura al calendari de vacunacions. Cal recordar que aquí al Principat sí que figura com a vacuna en el calendari.

El COIA explica que “les farmàcies d’Andorra acumulen llargues llistes d’espera per poder proporcionar la vacuna de la meningitis i a Catalunya s’han esgotat les existències”. El Col·legi diu que “la demanda de la vacuna per prevenir la meningitis de tipus B, que es va crear fa un any i mig, ha desbordat la companyia farmacèutica que la fabrica i la comercialitza. El problema és la durada del procés d’elaboració de la vacuna,

ja que el cultiu dura uns deu mesos”.

Per la seva banda, el Col·legi de Farmacèutics, a través d’una resposta per escrit, assegura que “la vacuna està disponible actualment i per tant no hi ha cap problema al respecte”.

Després de visitar una dotzena de farmàcies, la gran majoria de les enquestades asseguren que tenen llista d’espera, algunes fins al juliol, i la gran majoria no diferencien si el client que demana la vacuna és del Principat o de fora, i si té o no té recepta mèdica. Algunes expliquen que abans, quan es tenia la vacuna procedent d’Espanya, que era més barata, sí que es feia una distinció perquè la cobria la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Ara, però, en la pràctica diària continua cobrint-la la CASS, tot i que l’alemanya és més cara.

Segons el calendari de vacunacions infantils d’Andorra, la de la meningitis B està programada per a lactants de dos mesos, a continuació n’hi ha una altra dos mesos després, als quatre mesos, i una altra als tretze mesos.

Es transmet per fluids

La meningitis és la inflamació de les meninges, que són les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal. La majoria de casos són provocats per la infecció per bacteris o virus, però pot haver-hi altres causes. Les meningitis bacterianes són relativament poc freqüents però poden arribar a ser molt greus i en certes ocasions fatals. Pel que fa a la malaltia meningocòccia, és una malaltia infecciosa causada pel Neisseria meningitidis, el bacteri anomenat meningococ. Aquesta infecció apareix durant tot l’any i de forma més freqüent durant l’hivern i la primavera. De meningococs n’hi ha de diferents tipus (A, B, C...) i els agents causants de la major part de malaltia meningocòccia en el nostre medi són els meningococs B i C. La vacunació contra aquests dos meningococs està inclosa en el calendari de vacunacions infantils d’Andorra. El meningococ és present a la gola. El microorganisme es transmet de persona a persona mitjançant les secrecions faríngies i nasals.