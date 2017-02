L'UdA signa un conveni amb una universitat de Brasil per promoure l'intercanvi d'estudiants

La Universitat d'Andorra (UdA) ha signat un conveni marc de col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa amb la Universitat Federal d'Alfenas, Brasil. Tal com ha informat aquest dimecres, l'acord té per objectiu de fomentar projectes conjunts i facilitar la mobilitat i l'intercanvi entre membres de la comunitat universitària d’ambdues institucions. En virtut d’aquest conveni, les dues institucions s’han compromès, amb un acord específic, a acceptar un cert nombre d’estudiants de l'altra institució durant un semestre o quadrimestre.

D'altra banda, l'UdA també ha signat un acord de col·laboració amb el clúster de la innovació i noves tecnologies d'Actua (ACTinn), per treballar conjuntament per a l'intercanvi d'experiències i coneixements per a fomentar la difusió de la tecnologia i la societat de la informació a través de la col·laboració en activitats d'interès per a ambdues parts.

També aquest dimecres, l'Escola d'infermeria de l'UdA ha obert el període de preinscripció per a la formació de l'especialitat en infermeria obstetricoginecològica, llevador/a. El termini per fer aquest tràmit finalitza el divendres 24 de febrer.