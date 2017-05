L'Unicef allarga un dia els Encants Vintage per recaptar fons per la República del Congo

L'Unicef ha inaugurat aquest dijous els Encants Vintage, una cita que s'allarga un dia respecte de l'edició anterior i, a més, en dissabte, atenent així la petició que els havien fet arribar, tal com ha destacat la directora de l'ONG, Marta Alberch. En l'anterior edició es van recaptar 14.000 euros i el repte seria igualar o superar aquesta xifra, si bé Alberch ha manifestat que tot el que recaptin serà positiu. De fet, els diners recaptats es destinaran al programa que l'ONG finança a la República del Congo perquè la població autòctona tingui accés als serveis bàsics. Als Encants Vinatge s'hi poden trobar "roba de qualitat i marques a preus molt assequibles", tal com ha remarcat Alberch. La botiga es troba a l'hotel Delfos i obrirà d'11 a 20 hores durant tres dies.

L’Unicef ha donat aquest dijous al matí el tret de sortida a tres dies d’Encants Vintage a l’hotel Delfos d’Escaldes-Engordany, amb l’objectiu de recaptar diners per al projecte que l’ONG té a la República del Congo, per facilitar l’accés als serveis bàsics a la població autòctona. Tal com ha posat en relleu la directora de l’Unicef, Marta Alberch, en la botiga es pot trobar “roba de qualitat i marques a preus molt assequibles” i “amb una vessant solidària”.

La directora de l’Unicef ha posat en relleu que la cita s’ha allargat a tres dies i, a més, en dissabte, ja que els ho havien demanat perquè hi ha persones que no poden anar a la botiga en dies feiners i, per tant, el repte serà el d’igualar o bé superar els 14.000 euros que es van recaptar en l’edició anterior, que va tenir “molt bona acollida”. Malgrat això, Alberch s’ha mostrat a l’expectativa de veure quina serà la resposta aquesta vegada i ha remarcat que tot el que es recapti serà positiu.

Els objectes que es poden trobar: bosses de mà, sabates, complements i roba en general, també d’home, tenen un preu que oscil·la entre els cinc euros i els 800 d’una maleta, que és l’objecte més car que es troba a la venda. Els productes procedeixen de donacions de botigues o de particulars, amb la qual cosa molts dels objectes són nous. La botiga obrirà els tres dies entre les 11 i les 20 hores.

Alberch ha remarcat les “millores” que s’estan podent aconseguir en la qualitat de vida dels pigmeus gràcies als programes que està duent a terme l’ONG al país africà.