L’Ustcee demana que els salaris augmentin amb l’IPC pel 2018

La Unió Sindical de Treballadors del Comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) va demanar que els salaris del personal d’aquesta administració tinguin un augment de cara al 2018 corresponent a la variació de l’IPC. El sindicat ja va lamentar l’any passat que la congelació dels sous per a l’exercici en curs no pertocava i va recordar que els empleats del Govern sí que van percebre un increment.

Aquesta és una de les qüestions que l’entitat ha tractat amb els consellers del Comú. També l’Ustcee ha estat atenta al traspàs del servei d’atenció domiciliària (SAD), que ha estat assumit pel Govern. La presidenta de l’associació sindical, Aurora Baena, va destacar que el traspàs ha estat satisfactori i va remarcar que s’ha respectat els drets que tenien reconeguts les treballadores. Així, les que tenien una plaça eventual se’ls ha conservat el lloc de feina i a tota la plantilla se li ha mantingut el salari i la resta de condicions, a banda que han seguit treballant per oferir el servei a la parròquia, un dels compromisos que va adoptar el Govern en el moment d’assumir la gestió del SAD, tenint en compte que la voluntat era que l’atenció als usuaris no es veiés alterada. Baena va ressaltar que durant tot el procés es va estar en contacte amb les treballadores del servei i es va interlocutar amb el Govern i el Comú sobre aquesta qüestió. Fins a la data no han tingut cap queixa.

A l’últim, la presidenta de l’Ustcee va explicar que ja es va fer el buidatge de les enquestes al personal de la corporació escaldenca sobre el sindicat. Tal com sospitaven, el resultat constata que els empleats creuen que l’associació no comunica prou bé. Per això la voluntat és millorar les xarxes de comunicació que hi ha amb els afiliats. També s’han impulsat activitats per crear dinàmiques d’equip i per fomentar la informació, la formació i el benestar dels treballadors, a banda d’altres actes més socials.