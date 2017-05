Mandicó diu que li costa molt de creure que un projecte "en pro de Nevasa" pugui ser objecte de dissolució

El cònsol major de Canillo i president d'Ensisa, Josep Mandicó, ha expressat la seva sorpresa i estupefacció per la petició de liquidació de Nevasa feta per part de Joan Viladomat. Mandicó ha assegurat que Ensisa no té cap intenció de trencar Grandvalira i, per tant, demana a l'accionista majoritari de Saetde que reconsideri la decisió i es pugui arribar a un acord. Amb tot, Mandicó ha dit que li costa molt de creure que un projecte com el de la plataforma de Soldeu, que és beneficiós per Nevasa, pugui ser objecte de dissolució de la societat, i que "el que no entenem de cap de les maneres és que un soci ens digui el que podem fer, i a més amb vetos". En aquest sentit, ha defensat el projecte de Soldeu ja que considera que no va en detriment de la societat i perquè també és necessari per al país.