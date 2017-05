Marsol anuncia la creació d'un nou parc a Santa Coloma en el 1r Consell d'Infants d'Andorra la Vella

Aquest dimarts s'ha celebrat el 1r Consell d'Infants d'Andorra la Vella, que ha estat presidit per la cònsol major, Conxita Marsol, i hi han participat quinze consellers infantils, tres de cada centre escolar de primària de la parròquia. Han estat aprovades totes les propostes presentades pels representants de les cinc escoles. Les iniciatives principalment han anat dirigides a la millora i neteja dels parcs, a l'embelliment de les zones i camins escolars i a l'augment de pipicans a la parròquia. La cònsol major, en el moment d'escoltar una de les propostes de creació d'un parc a Santa Coloma, ha anunciat que ja s'està treballant amb el Govern en aquest projecte, que es situarà a la zona del costat de la caserna de bombers.

La sala del consell de comú ha canviat per un dia de protagonistes. Aquest dimarts, quinze nens i nenes han estat els consellers del 1r Consell d'Infants d'Andorra la Vella, que ha estat presidit per la cònsol major, Conxita Marsol, que ha "quedat encantada de tenir aquests consellers infantils que evidencien que a Andorra la Vella tenim molt futur".

Els consellers, que representaven els cinc centres escolars de la parròquia, han presentat un total de dotze propostes i totes elles han estat aprovades. Les iniciatives han estat centrades especialment en la millora, neteja i creació de parcs, tant infantils com per a gossos, i en l'embelliment de les zones i camins escolars. Marsol ha valorat les propostes com a "realistes i factibles" i ha ressaltat que són iniciatives que "analitzen el problema i aporten solucions".

La cònsol major ha assegurat que s'ha sorprès al veure que algunes de les propostes dels infants són projectes amb els que ja està treballant el comú. Aquest és el cas de la creació d'un parc a la zona del costat de la caserna de bombers de Santa Coloma. "Al veure que els nens del col·legi Janer ho han proposat, no he pogut aguantar-me d'anunciar-ho perquè m'ha agradat molt que ells mateixos hagin vist que aquell terreny és idoni per fer el parc", ha explicat la cònsol major.

Marsol ha confirmat que fa aproximadament un mes que estan treballant per aconseguir que aquest terreny, propietat del Govern, es destini al nou parc. "La idea que tenim és fer com un Parc Central, però a la mida, més petit", ha explicat Marsol. El parc seria allargat a la vora del riu i amb accessos a diverses zones de Santa Coloma.

Precisament el Parc Central també ha centrat l'atenció de moltes de les propostes. Els alumnes han reclamat més neteja a l'espai, en especial als lavabos, una millora de l''skate' parc i l'ampliació d'atraccions per a joves, ja que troben que estan massa centrades en els infants més petits. Marsol s'ha mostrat favorable a les reclamacions dels consellers infantils: "El Parc Central s'ha d'arreglar, no està en condicions", ha assegurat.

L'embelliment de les zones escolars i dels seus camins d'accés també ha estat un tema que ha generat debat. Un dels llocs que diverses escoles han coincidit que s'hauria de millorar és el carrer Ciutat de Valls, que és el camí d'accés de diversos centres escolars. Els consellers han demanat un camí "més net, segur, bonic i alegre" i han proposat diverses solucions com pintar els bancs i les faroles de colors, pintar les parets de colors o pintar petjades que portin cap a l'escola. Marsol ha aprovat la iniciativa i ha assegurat que fa dies que hi treballen i que les idees dels nens seran molt útils.

El Consell d'Infants s'ha retransmès en 'streaming' per tal que la resta d'alumnes, professors i pares poguessin seguir el seu desenvolupament. El proper se celebrarà d'aquí un any amb nous consellers infantils i noves propostes.