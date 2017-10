Marsol destaca que esperen xifres "rècord" en la 39a edició de la Fira d'Andorra la Vella

La 39a edició de la Fira d’Andorra la Vella ha arrencat aquest divendres al matí amb expectatives màximes, ja que a la recuperació econòmica s’hi afegeix el fet que s’espera que durant el cap de setmana faci molt bon temps. D’aquesta manera, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha destacat que esperen xifres “rècord” que fins i tot puguin estar per sobre dels 65.000-70.000 visitants que s’han assolit en les darrers edicions.

Així, Marsol ha destacat que són “molt optimistes” que siguin moltes les persones que al llarg del cap de setmana visitin "la capital, el Parc Central i el recinte firal", i ha recordat que a través dels 200 expositors es pot veure una mostra de les activitats que es duen a terme al país. Ha recordat que el recinte firal és visitat no només per persones del país sinó també per “molts turistes” atrets pel fet que s’hi pugui comprar els forfets d’esquí. En definitiva, ha remarcat que es tracta d’un “punt de trobada important”.

En la mateixa línia que Marsol s’ha manifestat el cap de Govern, Toni Martí, que ha destacat que espera que es registrin dades molt positives ja que l’economia del país va “millor” i, en aquest sentit, ha recordat les expectatives de creixement del PIB. D’aquesta manera, Martí ha recordat que “no és el mateix” poder visitar ara la fira, quan l’economia va millor, que anys enrere en plena recessió i ha remarcat la recuperació que s’ha fet “sobretot gràcies a la societat civil”. El cap de Govern ha posat de manifest que en aquesta fira es materialitzi “que les parròquies vagin en positiu” a través del projecte que es presenta a l’estand d’Andorra la Vella, on es mostra com quedarà la remodelació de les avingudes Carlemany i Meritxell, el que serà, en paraules del cap de Govern, un “projecte de futur” que duen a terme de manera conjunta dues parròquies.

Remodelació conjunta

D’aquesta manera, a l’estand de la capital els visitants podran veure com quedarà “sobretot el granit” que hi haurà a les voravies de l’avinguda Meritxell, el mobiliari urbà (papereres, bancs i fonts). Així, Marsol ha remarcat que l’avinguda Meritxell necessitava “rentar-se la cara” i que s’ha optat per un paviment que ofereix una imatge més neta i que, a més a més del mobiliari urbà, també s’incorporaran noves tecnologies, com per exemple en la senyalització dels passos de vianants. La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha remarcat que a Carlemany es canviarà la pavimentació del centre del carrer, que ara és d’asfalt, pel nou granit i que es substituiran els bancs, que seran com els d’Andorra la Vella. Pel que fa a les papereres, tindran una major capacitat. Quant a les fonts, que també es poden veure a l’estand, Marín ha remarcat que potser no les instal·laran ara i ha remarcat que es pot veure, també, les pilones que regularan el pas dels vehicles.