Matrícula gratuïta als centres esportius d'Encamp del 27 d'octubre al 8 de novembre

Els centres esportius comunals d'Encamp realitzaran, del 27 d’octubre al 8 de novembre, la campanya ‘Salta’t la matrícula’, una promoció on totes aquelles persones que es facin sòcies del Complex d’Encamp o del Centre esportiu del Pas de la Casa durant aquests dies no pagaran la matrícula, que normalment té un cost de 55 euros, segons informa el comú. Aquesta promoció es fa cada any, pels volts d'aquestes dates, amb la finalitat de captar nous socis als centres esportius comunals.