Meritxell, Vivand i Maria Pla estudien crear una nova entitat per a l’eix central

Les associacions de comerciants de l’avinguda Meritxell, Carlemany i Travesseres i Maria Pla estudien la creació d’una nova entitat que permeti representar els establiments de l’eix central. Segons va explicar la presidenta dels comerciants de Meritxell, Sònia Yebra, aquesta possibilitat es plantejarà als socis en l’assemblea que celebraran demà.

Amb la proposta el que es busca és un espai en què els empresaris de l’eix central puguin treballar conjuntament i parlar amb una sola veu al si de l’entitat publicoprivada que es crearà en el marc de pla estratègic de turisme de compres i que ha de gestionar aquesta zona. Tot plegat ha de permetre fixar una estratègia comercial conjunta i professionalitzar l’associació. Yebra va fer una crida a tots els socis de l’entitat que aplega els botiguers de Meritxell a assistir a l’assemblea de demà (20 hores, La Llacuna) perquè la decisió que s’adopti sigui al màxim de consensuada. La presidenta de l’entitat va afegir que ara per ara no es planteja la desaparició de les associacions actuals i va exposar que aquest serà un pas posterior, ja que caldrà fer un estudi jurídic per analitzar com es crea la nova entitat, en el cas que s’aposti per aquesta opció.