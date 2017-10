Més afluència i vendes igual o superiors a l'any passat en el Dia Vivand

Satisfacció a Escaldes-Engordany per la celebració de la 8a edició del Dia Vivand, que ha omplert l'avinguda Carlemany de gent durant tot el dia atrets per les activitats que s'hi han dut a terme, totes elles de temàtica musical. Els establiments consultats han coincidit en assenyalar que aquest dissabte, i en general des de dijous, l'afluència de vianants ha estat molt major que durant el pont del Pilar de l'any passat, gràcies al fet que ha coincidit amb unes dates millors i també pel bon temps. Pel que fa a les vendes, però, les impressions són més desiguals, tot i que en general els comerciants asseguren que en el global dels quatre dies s'hauran assolit unes bones vendes, tal com ha assenyalat Susagne Venable des de l'Associació de comerciants de l'avinguda Carlemany i Travesseres. La cònsol major, Trini Marín, també ha assegurat que ha estat una de les edicions amb més afluència que es recorden. Segons dades del Centre Nacional del Trànsit, només durant el dijous i el divendres van accedir al país gairebé 30.000 vehicles.

Marín també ha destacat que enguany s'ha aconseguit portar més gent cap a la part alta, gràcies als tallers infantils que s'han organitzat al Museu Thyssen, que han atret a més de 500 infants. A més, la cònsol ha remarcat que durant tota la jornada de dissabte tots els aparcaments de la parròquia -que disposen de més de 3.000 places- han mantingut el cartell de complet, i que al migdia els restaurants de l'avinguda presentaven llargues cues. “Penso que cada any ho fem millor per l'experiència que anem adquirint”, ha insistit Marín, que ha volgut agrair la implicació de l'associació de comerciants, ja que l'objectiu és dinamitzar el sector comercial “i ells són els que hi entenen”. De fet, Marín ha recordat que el Dia Vivand se celebra des del 2013, quan es va fer l'avinguda per a vianants, i que la primera edició va estar organitzada només pel comú.

Els comerciants consultats tenen impressions desiguals pel que fa a les vendes, però en general es mostren contents. Així, alguns d'ells consideren que hi ha hagut molta afluència de vianants però que això no s'ha acabat de traduir en les vendes, mentre que d'altres -perfumeries i joieries- asseguren que han treballat molt bé, superant de llarg les xifres de l'any passat. Els comerciants han destacat que en ser un pont de quatre dies, les vendes s'han anat repartint al llarg de les diferents jornades, i des de l'Associació de comerciants de Carlemany i Travesseres, Susagne Venable ha indicat que estan contents per l'afluència assolida i s'ha mostrat convençuda que en el global del pont les vendes hauran anat bé.

De moment, segons les xifres del Centre Nacional del Trànsit, durant les jornades de dijous i divendres han accedit al país gairebé 30.000 vehicles, 22.000 per la frontera del Riu Runer i 7.600 per la frontera del Baladrà. Alhora, durant els dos primers dies de pont també han sortit pels punts fronterers un total de 25.250 vehicles.