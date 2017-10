Més de 1.200 persones caminen contra el càncer

Una riuada de gent amb samarretes grogues fluorescents ha recorregut, aquest diumenge al matí, els principals carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb motiu de la quarta caminada contra el càncer. Més de 1.200 persones han participat a l'esdeveniment, organitzat per l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) amb el suport de Pyrénées Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère. Tot i que des d'Assandca esperaven una participació més alta que la de la caminada de l'any passat, el seu president, Josep Saravia, s'ha mostrat satisfet per haver mantingut unes xifres similars i ha dit que "no ens podem queixar de la resposta de la gent". La marxa l'han encapçalat el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany; la subsíndica, Mònica Bonell; la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la consellera menor de la capital, Mònica Codina.

Bona part dels diners recollits amb les inscripcions de la caminada, que enguany no tenien un preu fix, sinó que cadascú pagava la voluntat, es destinaran a mantenir el transport sanitari, ja que Andorra no compta amb el servei de radioteràpia, "una mancança que tenim avui en dia", ha recordat Josep Saravia. I el fet de baixar a Barcelona o pujar a Tolosa suposa un cost important per a la persona. La Cass subvenciona una part, però el transport l'assumeixen conjuntament Assandca i Autocars Nadal. Saravia ha explicat que no poden disposar d'una subvenció perquè la despesa és per a un trasllat cap a fora d'Andorra i, sobre el compromís del Govern per posar en marxa la radioteràpia al Principat en el termini de dos anys, s'ha mostrat confiat que així sigui i que estigui en funcionament abans que s'acabi l'actual legislatura.

Actualment, l'Associació Andorrana Contra el Càncer compta amb una vuitantena de socis, però fan una crida a la gent perquè moltes més persones s'animin a col·laborar amb l'entitat. Properament tenen previst engegar dues campanyes importants, una sobre la psicooncologia i una altra sobre el càncer de pròstata.