Més de 160 voluntaris i 600 esportistes amb discapacitat intel·lectual al Territori Special

El Territori Special, amb la vista posada als Jocs Special Olympics 2018, s'ha presentat aquest dimecres a la Seu d'Urgell, una competició que se celebrarà a Andorra la Vella i a la capital urgellenca durant el cap de setmana de 21 al 22 d’octubre. Uns 600 esportistes amb discapacitat intel·lectual hi prendran part, mentre que l’ànima de l'esdeveniment tornaran a ser els més de 160 voluntaris que es repartiran entre les dues localitats i que desenvoluparan diferents tasques esportives, de logística i d'imatge.

Els Jocs Special Olympics 2018 ja han iniciat el camí a la Seu d’Urgell. A la sala Sant Domènec, en un acte de presentació obert a tota la ciutadania, s’han explicat aquest dimecres els detalls del Territori Special que Andorra la Vella, juntament amb la Seu d’Urgell, acollirà el cap de setmana de 21 al 22 d’octubre.

Els esports que els més de 600 esportistes disputaran són: atletisme i Torneig Internacional de futbol sala a Andorra la Vella; i bàdminton, ciclisme i petanca a la Seu d’Urgell. L’esdeveniment està organitzat per l’ajuntament de la Seu d’Urgell, el comú d’Andorra la Vella, l'ACELL (Federació Catalana d’esports per a persones amb discapacitat intel·lectual) i Special Olympics Catalunya.

Anna Vives, tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones del consistori de la Seu, ha explicat la importància d’aquests esdeveniments per la ciutat. “Donat el valor social i integrador d’unes proves esportives de màxim nivell, estem convençuts que serà de les millors coses que hauran passat mai a la Seu d’Urgell”. Vives també ha agraït la presència i col·laboració de l’Obra Social La Caixa en aquest gran esdeveniment esportiu i social.

El president d'Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, ha parlat sobre la filosofia de l’esport a Special Olympics i ha remarcat que “les dues localitats s’han de fer seus els Jocs, ja que de ben segur es convertiran en uns records inesborrables per a tota la població.” També ha animat a tots els assistents a participar en tots els esdeveniments i “gaudir del viatge que ens portarà cap als Jocs Special Olympics”.

Amb un acte com el del Territori Special es vol reunir el màxim nombre d’esportistes amb discapacitat intel·lectual en un mateix cap de setmana i ser el moviment de referència de l’esport adaptat. És un esdeveniment amb projecció internacional i compta amb la presència d’esportistes catalans, de comunitats autònomes com Castella la Manxa i Aragó, i també de països com Special Olympics Andorra i Mònaco.

L’ànima del Territori Special tornaran a ser els més de 160 voluntaris que es repartiran entre les dues localitats i que desenvoluparan diferents tasques esportives, de logística, imatge, etc. La voluntària número 1 ha estat la palista urgellenca Núria Vilarrubla. També els esportistes del Taller Claror: Carlos Pérez, Ezequiel Vicente i Almudena Ruiz, que han mostrat la seva enorme il·lusió per poder competir a la seva terra i ser els amfitrions dels propers Jocs Special Olympics.

Àlex Angosto, gerent de la Federació ACELL, ha comentat diferents detalls del Territori Special com és l’acte de cloenda que tindrà lloc a la Seu d’Urgell diumenge 22 a les 14 hores. Angosto va anunciar que en aquest acte de cloenda es presentarà el logotip dels Jocs Special Olympics 2018. Serà la primera vegada que aquesta competició es farà conjuntament entre dos països i en territori dels Pirineus. L'organització espera a més de 1.500 persones entre esportistes, entrenadors/es, familiars i públic assistent.