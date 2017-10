Més de 20 expositors en el 10è Saló de la gent gran d’Escaldes-Engordany

El Saló de la gent gran d’Escaldes-Engordany arriba a la desena edició amb la participació de més de vint expositors que s’aplegaran dijous que ve, 5 d’octubre, a la sala del Prat del Roure en una jornada plena d’activitats. El departament de Gent Gran del Comú d’Escaldes-Engordany organitza aquest esdeveniment, que compta, un any més, amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà.

Fins a 22 expositors prendran part en aquest esdeveniment, obert a tot el públic en general però adreçat, especialment, al col·lectiu de la gent gran de tot el país, als familiars, cuidadors i professionals que treballen amb la tercera edat. En la darrera edició, l’any 2015, fins a 800 persones van visitar el saló.

Els objectius de l’esdeveniment són promoure la informació i divulgació dels diferents tipus de serveis i propostes dirigides a aquest col·lectiu, proporcionar moments lúdics i distesos per als participants del saló, millorar la qualitat de vida de la gent gran des d’una perspectiva globalitzadora i interdisciplinària i oferir un espai dinàmic i interactiu que promogui intercanvis d’experiències.

Paral·lelament, el Saló aposta per afavorir intercanvis entre diferents entitats que treballen amb la gent gran amb l’objectiu de divulgar i millorar els serveis en diferents àmbits, com la salut, els esports, la cultura, el lleure, l’associacionisme i les noves tecnologies. Diverses associacions i entitats del país també oferiran a la gent gran la possibilitat de participar en diferents activitats que s’han organitzat especialment per a aquest esdeveniment. A més a més, també s’oferirà tallers participatius i concursos.

Després de la bona acceptació de les darreres edicions, enguany també hi prendran part restauradors de la parròquia (Caldea, La Caseta de Xocolata o The Healthy), que oferiran els seus productes. A més, el Comú obsequiarà els participants amb un tiquet per valor d’un euro per consumir a la zona de restauració i una tassa obsequi del Saló.

Al llarg d’aquesta jornada, Escaldes vol ser un aparador de serveis, productes i tecnologies que ajudin a millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Aquest esdeveniment vol esdevenir una plataforma per a totes aquelles persones, empreses, entitats i institucions que treballen en pro de la gent gran.