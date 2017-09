Més de 20.000 clients ja gaudeixen de la nova fibra òptica

La campanya de renovació de la fibra òptica ha superat amb escreix el seu equador, segons ha informat aquest dilluns Andorra Telecom. Més de 20.000 clients sobre un total de 35.000 ja gaudeixen dels avantatges de les noves ONT, els terminals que els usuaris tenen instal·lats a la paret del seu domicili.

El projecte de renovació de la xarxa activa de fibra òptica es va iniciar el mes de març a Sant Julià de Lòria. Des de llavors s’han completat aquesta parròquia, la zona de Santa Coloma i la Massana. Actualment s’està treballant a l’àrea d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, la de més concentració de clients i que es preveu que es tanqui a finals d’octubre, per encarar posteriorment Ordino, Encamp, Pas de la Casa i Canillo.

El director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha volgut subratllar la bona acollida dels clients i les facilitats que han donat als tècnics per poder dur a terme el canvi dels terminals. “Un projecte d’aquestes característiques sempre comporta molèsties i fa més necessària que mai la complicitat dels nostres clients, sense la col·laboració dels quals seria impossible complir els objectius ambiciosos que ens havíem marcat”, ha apuntat. Després del canvi de l’ONT es fa una enquesta de satisfacció. La nota mitjana assolida fins ara dels clients és de 8,05 punts sobre 10, una xifra que evidencia, segons la companyia, l’acceptació que té entre els clients.

El canvi de la xarxa de fibra tenia com a principal objectiu guanyar estabilitat i robustesa. En aquest sentit, ha comportat una dràstica caiguda de les incidències. Així, l’índex d’incidències de les noves ONT és un 80% inferior respecte al dels anteriors dispositius. Nadal ha indicat que, per la companyia de telecomunicacions, aquesta era una prioritat. També ha recordat que en el seu moment Andorra va ser el primer país del món en estar totalment connectat per fibra: “Les successives evolucions tecnològiques feien imprescindible fer un nou salt endavant”, ha dit. El director general ha recordat que és un dels projectes més importants que s’ha afrontat en els darrers anys amb una inversió de 6,5 milions d’euros.

Un altre dels avantatges de la nova xarxa ha estat el pas de 100 Mbps fins a 300 Mbps com a sostre de la velocitat de navegació. En les mesures directes d’ONT la velocitat mitjana s’ha situat en els 285 Mbps. La xifra simbòlica de 20.000 clients migrats es va assolir dimecres passat. El procés és complex ja que exigeix una planificació minuciosa de la força de camp i un operatiu de concertació de cites a través del 'call center' molt precís. Des de l’inici del projecte s’ha aconseguit una mitjana de 145 domicilis diaris, assolint-se els 180 canvis diaris. En total participen en el projecte 37 tècnics provinents d’empreses especialitzades del país. El temps mitjà de cada instal·lació se situa en els 32 minuts i mig.

En paral·lel a la intervenció, la companyia ofereix als usuaris la possibilitat d’instal·lar-los un 'router' ofert per Andorra Telecom. El fet que sigui de titularitat de l’operadora de telecomunicacions i de Huawei, fabricant dels dispositius de la xarxa activa de fibra, ha de comportar una reducció i gestió més ràpida de les incidències. El director de projecte de la renovació de la fibra, Gerard Bosch, ha subratllat que un 35% dels clients decideixen quedar-se el nou 'router' i s’espera poder incrementar aquesta xifra per la bona acceptació inicial.