Més de 300 padrins s'apleguen per celebrar la Festa internacional de la gent gran

En el Dia internacional de la gent gran, més de 300 padrins s'han reunit aquest dijous a la tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella per celebrar la Festa internacional de la gent gran d'Andorra. La trobada, a part de per berenar i ballar, també ha servit per presentar el nou Servei d'Atenció Domiciliària, que passa a ser competència del Govern. El president de la Federació d'associacions de la gent gran d'Andorra, Simó Duró, ha valorat positivament les millores que suposarà aquest canvi de competències, com ara l'equitat entre parròquies i l'ampliació de les hores de servei i de l'horari d'atenció. El ministre d'Afer Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha recalcat que "fer-se gran amb dignitat també ens dignifica a tots com a societat".

Aquest dijous, 29 de juny, és el Dia internacional de la gent gran i, per celebrar-ho, els padrins d'Andorra s'han trobat a la Festa internacional de la gent gran d'Andorra, que ha tingut lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Més de 300 padrins de les diferents associacions parroquials per a la gent gran han gaudit d'una trobada que "pretén reunir el màxim de persones grans i aportar un missatge d'il·lusió i de proximitat", ha assegurat el president de la Federació d'associacions de la gent gran d'Andorra, Simó Duró.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha afirmat que "és un goig col·laborar amb aquesta festa", i que el comú està implicat amb la gent gran perquè una de cada cinc persones de la parròquia té més de seixanta anys i "cal treballar per a aquest col·lectiu". A més d'un berenar i una estona de ball, els padrins han assistit a la presentació de les millores del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que s'ha traspassat al Govern.

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que Andorra té una de les esperances de vida més altes del món, fet que comporta un repte davant l'augment de situacions de dependència. El ministre ha assegurat que cal potenciar els recursos alternatius als centres residencials en els casos de dependència lleu, perquè "un dels temors principals de la gent gran és el fet d'abandonar la llar".

Espot ha explicat que, amb l'objectiu precisament que cada vegada més persones grans puguin romandre a casa, el Govern està fent una "aposta ambiciosa" per millorar el benestar de la gent gran a través de cinc nous habitatges tutelars i la potenciació del SAD. "Fer-se gran amb dignitat també ens dignifica a tots com a societat", ha conclòs.

La responsable del SAD, Montse Gil, ha explicat als padrins que el traspàs del servei al Govern aportarà diverses millores: s'allargarà l'estada a casa, s'ampliaran les ajudes tècniques a la llar, s'incrementaran el nombre d'assistits, s'incrementaran les hores de servei a domicili, es fomentarà l'equitat entre parròquies i s'incrementarà l'horari d'atenció donant servei també els caps de setmana i les nits. Actualment, el SAD arriba a 220 persones i Gil ha assegurat que es pretén que arribi a les 600.

El president de la Federació d'associacions de la gent gran d'Andorra creu que "s'està anant en el bon camí i que els resultats seran positius". Duró considera que les millores dignifiquen les persones i permetran estudiar cas per cas i, així, que la gent que vulgui estar a casa hi pugui estar, exceptuant els casos delicats.