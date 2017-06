Més de 400.000 euros per renovar part de la flota de vehicles d’Andorra la Vella

El comú de la capital ha renovat, durant el 2016 i el que portem d’aquest any, el 20% de la flota de vehicles que serveixen per realitzar diferents serveis comunals. Aquest dimecres a la tarda, la cònsol major, Conxita Marsol, ha entregat les claus dels nous vehicles adquirits a cadascun dels responsables de cada departament. Els serveis del comú d’Andorra la Vella tenen un total de 125 vehicles i amb la renovació que s’ha fet dut a terme aquets últims dos anys s’han aconseguit reposar un total de 30 vehicles. L’adquisició ha tingut un cost de més de 400.000 euros, 250 mil el primer any i 170 mil invertit durant el 2017. “Teníem un greu problema amb els vehicles perquè eren molt vells i això dificultava el manteniment”, ha destacat Marsol, que també ha indicat que “feia molts anys que no es feia cap tipus d’inversió” per falta de liquiditat.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha entregat aquest dimecres a la tarda, a l'interior de l’aparcament comunal de Prat de la Creu, les claus dels nous vehicles que el comú ha adquirit amb l’objectiu de renovar la flota mòbil. Amb aquest gest, el comú d’Andorra la Vella ha renovat, durant el 2016 i en el que portem d’aquest any, el 20% de la flota de vehicles i això serveix perquè l’antiguitat baixi fins als onze anys. O el que és el mateix, durant els últims dos anys el govern comunal ha renovat un total de 30 vehicles, de total de 125 dels quals disposa.

L’adquisició ha tingut un cost de més de 400.000 euros, 250 mil el primer any i 170 mil invertit durant el 2017. Alguns d’aquest 30 vehicles encara estan pendents d’arribar i altres ja es van estrenar al llarg del 2016. Marsol ha volgut ressaltar que dels nous vehicles que s’han adquirit, sis són 100% elèctrics i s’endollaran als nous espais que ja s’han habilitat dins de l’aparcament de Prat de la Creu.

“Teníem un greu problema amb els vehicles perquè eren molt vells i això dificultava el manteniment, i ara que els hem renovat també hem volgut apostar per les energies renovables”, ha destacat Marsol, que també ha indicat que “feia molts anys que no es feia cap tipus d’inversió” per falta de liquiditat. Conxita Marsol també ha explicat que la renovació era “necessària per la seguretat del treballadors”. Amb la nova compra s’han renovat camions grua per canviar l’enllumenat, furgonetes de manteniment, grues de circulació, màquines per escombrar, camions per transportar petit material i motos de circulació, entre d’altres.

La cònsol major també ha indicat que s’ha canviat el servei de funcionament i distribució d’aquests vehicles. Fins a data d’avui el comú disposava d’un parc mòbil, on tots els vehicles comunals es regien per un mateix departament que els controlava. Ara, la nova direcció ha decidit donar a cada departament els seus vehicles perquè siguin ells mateixos els encarregats de cuidar-los. “Entenem que aquest canvi provocarà que aquesta nova flota tingui una vida més llarga que l’anterior”.