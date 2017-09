Més de cent empreses tenen les seves dades obertament a internet

Més d’un centenar d’empreses del país tenen “la meitat de la seva infraestructura publicada obertament a internet”, amb el risc i l’exposició que això comporta. Així ho va alertar ahir l’enginyer de seguretat i frau d’Andorra Telecom, David Julián, en el transcurs del quart Fòrum d’empresa organitzat per la companyia, dedicat a la transformació digital, la satisfacció del client i la seguretat.

Julián, que va explicar que per a la preparació del Fòrum s’ha fet “un reconeixement de la situació de la xarxa d’internet al país i de quina manera les empreses andorranes hi interactuen”, va advertir de la perillositat d’aquest fet i va assegurar que “quan algú té els escriptoris publicats a internet és com si tingués un ordinador de la feina amb un cable al mig de la voravia perquè qualsevol pugui anar allà i començar a trastejar-lo”.

En aquest sentit, l’enginyer va precisar que les empreses detectades, pertanyents a tots els sectors, tenen publicats a la xarxa obertament els seus escriptoris corporatius a servidors no segurs i bases de dades, un fet “molt delicat” perquè “darrere aquestes bases no saps si hi ha dades de clients, de targetes de crèdit...”.

Per tot plegat, i perquè, malgrat que es desconeix “fins a quin punt és viable que algú aquí al país pugui tafanejar això”, sí que “hi ha gent al món que es dediquen a fer aquestes coses, a robar informació i a fer xantatge sobre aquesta, i si no simplement entren, roben la informació i si troben res d’interès se n’aprofiten”, Julián va incidir en la importància “que les empreses prenguin consciència d’això, que siguin conscients de què és el que tenen publicat i de quina manera està, i mirar de fer-ho més segur i corregir-ho”.

Finalment, Julián, que va explicar que en les ocasions que s’ha detectat algun aspecte més crític –sistemes de control industrial i una càmera d’una joieria– s’ha advertit els afectats a través de la unitat de delictes tecnològics de la Policia, va lamentar que al país, a diferència d’Espanya i França, no hi hagi “cap organisme que tingui la potestat de vetllar per quin és l’estat de la ciberseguretat, o monitoritzar-lo, i prendre accions envers les empreses en aquest sentit”, tot i que s’hi està treballant.

Per la seva part, en la seva ponència, el responsable d’Accés Internet, Connectivitat i Seguretat Operativa de la companyia, Enric Castellet, va presentar les possibilitats de protecció que poden aplicar les empreses i va insistir en la necessitat de treballar intensament en la detecció i la mitigació a través de les plataformes de seguretat. El responsable de Productes de Seguretat d’Andorra Telecom, Jordi Celades, va anunciar la sortida al mercat, per a d’aquí un mes o dos, d’un “nou set de productes de seguretat” dirigits a més empreses.

I és que, com va recordar Celades, que va admetre que en matèria de ciberseguretat al país “hi ha molt camí per recórrer”, els primers productes en aquest sentit “eren molt tècnics” i anaven dirigits a “molt poques empreses”, bàsicament les més grans i aquelles que tenen la base de la seva operació a internet.

El quart Fòrum d’empresa va ser inaugurat pel director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, que va obrir la jornada destacant la necessitat que les empreses s’adaptin a la nova “cultura digital” i revisin la relació amb el client en un “ecosistema diferent”, fruit dels “canvis molt accelerats que vivim”.

Precisament, en aquesta línia apuntada per Nadal, el senior manager de Deloitte, Andrés Martínez, va oferir una ponència sobre la necessitat de les empreses d’utilitzar les eines que ofereix la digitalització per optimitzar l’experiència de client. L’expert va destacar com la millora de la percepció del consumidor proporciona un increment dels clients, un augment de les vendes, una disminució de les taxes de fuga i una reducció dels costos, així com un increment de la informació disponible dels mateixos clients.

Per la seva part, el responsable del desenvolupament empresarial de solucions innovadores per a les indústries de telecomunicacions i mitjans per a Espanya i Llatinoamèrica d’Accenture, Marcelo Manta, va abordar la transformació digital amb exemples de diferents empreses i va exposar els deu aspectes que caldria treballar per portar a terme aquesta transformació. En aquest sentit, Manta va insistir que tots estan “interconnectats” i que per tant cal “treballar-los conjuntament i a la vegada”.

Al final de la jornada, el director de Relació amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, va valorar molt positivament els resultats del Fòrum tant pel nombre d’assistents, més de 150 persones, com per la receptivitat dels empresaris que hi van assistir.

Així mateix, Vilana va remarcar que aquesta jornada, un punt de trobada entre la companyia i els seus clients professionals, està plenament consolidada.