Més d'un miler de persones han assistit a les nou edicions del TEDxAndorra la Vella

El TEDxAndorra la Vella ha celebrat aquest dissabte la seva novena edició tractant el tema 'Arquitectures emocionals'. Des de l'organització, Felip Gallardo ha destacat el fet que al llarg d'aquestes edicions hagin estat "més d'un miler" les persones que han assistit a les conferències que conformen, segons ha destacat, aquest "festival del pensament". Els organitzadors ja treballen en la desena edició que "serà impressionant", tal com ha comentat Gallardo, que ha anunciat "una sorpresa important".

La temàtica escollida per a aquesta novena edició, que s'ha desenvolupat al teatre de les Fontetes de la Massana, respon, tal com ha comentat Gallardo, a la necessitat que la gent pugui "conèixer les arquitectures que anem construint" en el nostre cap amb la intel·ligència i les emocions. La voluntat és que els assistents puguin gaudir de la "possibilitat de construir el seu propi coneixement" i que hi hagi un intercanvi a través d'un format (ponències de 20 minuts) que compta amb "una comunitat a la qual els agrada" aquesta fórmula.

Han estat unes 140 les persones que han seguit en directes les diferents xerrades, que també s'han ofert en 'streaming'. Al llarg del matí, els diferents ponents han incidit, molt especialment, en la importància de l'educació. Així ho han fet per exemple Stéphanie Steinbrecht-Aleix, que ha defensat un sistema educatiu que tingui en compte les habilitats dels infants o Hèctor Pérez, que ha advocat pel pes que hauria de tenir la música a les escoles. També Bruno Bartolomé ha parlat d'escoles intel·ligents i Juanita Devis d'un sistema de sensors que s'han instal·lat a algunes escoles i que s'ha volgut connectar amb les "emocions" dels estudiants. Beti Faura ha reivindicat el viatge com a "escola de vida". Més enllà de la temàtica de l'educació Oriol Pujol ha destacat la importància de fer de la vida un viatge "emocionant", Anna Bombardó ha centrat la seva xerrada en la importància de creure en un mateix i Douglas Pate sobre la comunicació emocional, incidint en què cal eliminar les connotacions negatives i fomentar les positives del llenguatge. A l'últim ha clos la jornada Mikel Alvira amb la xerrada 'La mesura és la persona'. La cita ha comptat amb el patrocini de Crèdit Andorrà i Andorra Telecom.