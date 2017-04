Més d'una vintena de padrins celebren Sant Jordi amb un quinto i un berenar

Al voltant de vint-i-cinc padrins d'Ordino han celebrat aquest dilluns a la tarda Sant Jordi amb un quinto i un berenar. La consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Vanessa Fenés, ha estat l'encarregada de lliurar els premis als guanyadors, que han consistit amb tres llibres per als que han aconseguit cantar línia, i tres lots de regals per als que han obtingut el bingo. A més, totes les padrines han rebut una rosa per commemorar l'efemèride. La Casa Pairal d'Ordino celebra el quinto per Nadal i Sant Jordi, ja que és una de les activitats més desitjades per als seus usuaris.