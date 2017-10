Més pressupost i més facilitats per poder accedir als ajuts a l’habitatge

El Govern va acordar ahir obrir la convocatòria d’ajudes per a l’habitatge de lloguer de cara al 2018, una convocatòria que, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, arriba acompanyada de “millores” per facilitar que més persones es puguin acollir a les ajudes així com de més diners, perquè el ministre va avançar que s’incrementarà la partida corresponent al pressupost de l’any vinent.

D’aquesta manera, l’executiu va aprovar un decret de modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que preveu fonamentalment tres canvis en els requisits exigits per poder sol·licitar aquestes ajudes. D’una banda, segons va explicar el ministre, deixaran de quedar excloses de la convocatòria aquelles persones que puguin tenir algun tipus de deute amb l’administració, ja que s’ha constatat, a partir de les sol·licituds rebudes en altres convocatòries, que sovint les persones més desafavorides es troben en aquesta situació i es vol que el fet de tenir un deute amb l’administració deixi de ser un impediment per accedir a l’ajuda.

Així mateix, Cinca va remarcar que també s’elimina la restricció actual per als treballadors per compte propi que tinguin més d’un treballador al seu càrrec, que fins ara també quedaven exclosos de les a­judes.

Finalment, i amb l’objectiu de facilitar la tramitació de les sol·licituds de les ajudes, el ministre va explicar que “es redueix també part de la informació bancària que es demanava als sol·licitants”.

Cinca va destacar que amb les millores introduïdes en aquesta convocatòria, sumades a les que ja es van aportar el gener passat, s’espera que s’incrementi el nombre de sol·licituds i que més persones puguin accedir a les ajudes. Per aquest motiu serà necessària una dotació pressupostària més elevada, un aspecte que Cinca va confirmar, però no va poder concretar l’import d’aquest increment.

En aquest sentit, el titular de Finances, que va recordar que la partida per a les ajudes a l’habitatge d’aquest any rondava el milió i mig, va explicar que des del ministeri s’està acabant d’ajustar l’augment que s’inclourà al projecte de pressupost en base a la liquidació de les ajudes de la present convocatòria.

Les ajudes a l’habitatge de lloguer de cara a l’any 2018 es podran sol·licitar entre el 19 d’octubre i el 20 de novembre vinents.

Surt a concurs la construcció del pas elevat de davant del Comunal

El Govern va acordar ahir la licitació de la construcció del pas elevat sobre la CG-1, a l’altura de l’estadi Comunal d’Andorra la Vella, obra guanyadora del projecte de pressupost participatiu que va impulsar l’executiu el març passat.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que el pas elevat, que serà cobert i tindrà una estructura metàl·lica pentagonal amb vidres laminats als laterals i al sostre, disposarà d’escales i també de dos ascensors per facilitar l’accés a persones grans i també a les que tinguin mobilitat reduïda.

Cinca, que va remarcar que s’ha optat perquè el pas sigui cobert per garantir-ne també l’accessibilitat durant l’hivern, va recordar que l’obra beneficiarà els usuaris de l’estadi Comunal així com els alumnes del Liceu Comte de Foix.

El termini per poder presentar les ofertes s’acabarà el 16 de novembre i s’estima que la construcció del pas es pugui fer en quatre mesos.

Concurs d’idees per a la millora de l’escola de Santa Coloma

L’executiu ha convocat un concurs d’idees per a la remodelació de l’Escola Andorrana de Santa Coloma, un projecte “important” perquè el centre “ja té molt anys”, segons va explicar el ministre portaveu. Jordi Cinca va precisar que el projecte té dues vessants. D’una banda, la millora del centre actual i, de l’altra, també l’ampliació. En aquesta línia, el ministre, que va destacar que els oferents hauran d’aportar també una planificació de com portar a terme els treballs perquè el centre ha de seguir funcionant, va precisar que es preveu guanyar fins a 1.500 metres quadrats útils, que permetran disposar de 25 aules més, així com 800 metres quadrats més de patis.

D’altra banda, el Govern va acordar també la licitació dels treballs de la campanya de comunicació d’informació a la ciutadania sobre la tasca que fa la comissió de seguiment i vigilància del Centre de Tractament de Residus, així com una nova fase del projecte d’eixamplament de la CG-3 al tram que va de la rotonda de les Salines cap al riu Rialp, segons va destacar el ministre portaveu.

Licitada una nova parada de bus a l’altura de l’ENA

El consell de ministres va acordar ahir la licitació de les obres d’adequació d’una parada d’autobusos de línies nacionals a l’altura de l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA) per millorar-ne la connectivitat, segons va informar el ministre portaveu. Jordi Cinca va precisar que la futura parada s’ubicarà en un tram de cent metres a la vorera del passeig del riu, a l’altra banda de l’ENA, entre les rotondes de Prada Casadet i Tobira. Les ofertes es podran presentar fins al 6 de novembre i la voluntat de l’executiu és que aquest mateix any estigui en funcionament.

Resolta la subhasta de la darrera emissió de bons

El ministre de Finances i portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, va informar que el Govern ja ha procedit a la resolució de la subhasta de l’última emissió de deute públic, en què, “com és habitual, la demanda ha superat amb escreix l’oferta”. Així, l’emissió, que serveix per renovar una operació ja existent i per tant no suposa endeutament nou, tenia un valor de 100 milions d’euros i l’executiu ha rebut demandes que sol·licitaven fins a 309 milions. En aquesta ocasió es tractava d’un bo a dotze mesos amb un interès del 0,65%.