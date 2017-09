Mèxic demana el comís d’un milió d’euros per un cas de corrupció

Les autoritats judicials mexicanes demanen el decomís de dos comptes bancaris al Principat, que sumen més d’un milió d’euros en benefici de l’Estat andorrà, provinents de casos judicials de corrupció, suborn i ús indegut de béns públics. Els implicats són tres persones que ja han estat jutjades a Mèxic per fets ocorreguts entre el 2011 i el 2014.

Una d’aquestes persones és un funcionari mexicà, que té un número de compte al seu nom amb aproximadament 800.000 euros. En el procediment mexicà ja es va condemnar aquest funcionari pels delictes de corrupció, suborn i ús indegut de béns públics. No va poder ser localitzat i la pena li va prescriure. Els altres dos implicats no van ser jutjats i el delicte també els va prescriure. Tot i això, la fiscalia considera que el Tribunal no pot retornar els diners al funcionari perquè, malgrat que la pena li va prescriure, “sí que se’l va condemnar” per aquests delictes. I en el cas de la parella que no va ser jutjada, no se’ls pot retornar els diners perquè el tribunal mexicà assegura que sí que tenen una procedència il·lícita i d’origen delictiu. De fet, el fiscal va explicar que si al funcionari li pot prescriure l’acció penal podria entrar, però, en un delicte de blanqueig en la justícia andorrana “per molt que l’origen estigui prescrit”, va explicar el fiscal Alberca.

En canvi, la defensa de la dona cotitular d’un dels comptes va explicar que ella no ha estat mai imputada i que sempre ha negat saber la procedència dels diners, i la de la seva parella, l’altre cotitular, va manifestar que en no haver-hi delicte imputat no es pot parlar de blanqueig, contestant l’argumentació del fiscal. Per tant es mostra en contra del comís.

Finalment, la defensa del funcionari també reclama que es retorni els 800.000 euros del compte bancari al seu client, perquè la pena va prescriure.

En la vista d’ahir el judici es va celebrar amb el fiscal i els tres lletrats representants de la defensa dels tres implicats, però cap d’ells hi va prendre part.