Miquel nega haver entregat dades dels Pujol a policies espanyols

L’ex-conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, va negar ahir davant la batlle Alexandra Terés haver entregat informació bancària de la família Pujol a policies espanyols, segons les fonts consultades pel BonDia.

I és que Miquel va declarar ahir en seu judicial en el marc de la querella que la família Pujol va presentar contra ell mateix i contra un dels accionistes majoritaris de BPA, Higini Cierco, per revelació de secret bancari. Així, segons les fonts, Miquel va declarar aproximadament per espai d’una hora i vint minuts, primer amb una intervenció d’uns 45 minuts i després responent a les preguntes de l’advocat dels Pujol a Andorra, Jean-Michel Rascagneres. En el transcurs de la declaració, Miquel hauria explicat les coaccions que hauria rebut per part de comandaments policials espanyols però en cap cas hauria reconegut haver entregat dades bancàries dels Pujol. En aquest sentit, Miquel hauria indicat que després de rebre aquestes amenaces li hauria comunicat a Higini Cierco que ja s’ocuparia ell de la qüestió. En aquest sentit, l’ex-conseller delegat de BPA hauria exposat que en un moment donat se li va fer arribar una informació que és la que hauria fet arribar als policies espanyols. Ara bé, aquesta informació –que no hauria extret de BPA– no tindria res a veure amb la famosa captura de pantalla dels comptes dels Pujol a BPA que va fer pública el rotatiu espanyol El Mundo. Les fonts afegeixen que Miquel hauria remarcat que les pressions haurien baixat quan va donar l’esmentada informació. No obstant això, quan va veure publicada la captura de pantalla i quan van intervenir BPA s’hauria adonat que s’havia equivocat en la lectura de les amenaces perquè finalment s’haurien complert, expliquen les fonts.

Per la seva part, Higini Cierco, a qui també s’acusa de revelació de secret bancari, va presentar una declaració escrita on insistiria que una vegada va rebre les primeres advertències de policies espanyols va deixar el cas en mans de Joan Pau Miquel i que no va ser fins fa molt poques setmanes que va conèixer els detalls de les amenaces que va rebre Miquel. Sobre aquesta qüestió, cal recordar que l’agost del 2016 Cierco va declarar en seu judicial que l’estiu del 2014 l’ex-conseller delegat de BPA havia hagut d’entregar informació dels Pujol a policies espanyols sota l’amenaça que farien caure l’entitat bancària.

En la declaració també hi era present l’advocada d’un exgestor dels comptes dels Pujol a Andbank, també encausat per revelació de secret bancari. Fonts coneixedores del cas apunten que el rol d’aquest gestor pot ser clau en la investigació d’aquesta causa.