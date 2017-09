Mirar la meteorologia i anar ben equipat de roba, consells contra el fred per als padrins

Quan s’acosta la temporada d’hivern al Principat és sinònim d’onades de fred i temperatures molt baixes, i això pot significar un risc per la salut dels més grans. És per això que la Creu Roja ha donat una xerrada aquest dimarts a la tarda, a la Casa Pairal d’Ordino, per difondre les recomanacions bàsiques als padrins assistents. El cap de Socorrisme i Formació de la Creu Roja, Quim Fenoll, ha explicat quines precaucions s’han de tenir en compte quan ve una onada de fred “tant si ens enganxa a casa com al carrer o dins d’un vehicle”.

En aquest sentit, ha indicat als padrins que és important mirar o escoltar les previsions meteorològiques, portar un equipament de roba adequat al temps i no passar per llocs amb gel. Pel que fa a les recomanacions quan s’està a casa, Fenoll ha recomanat que no es facin servir mitjans de calefacció que no siguin segurs com el gas i anar molt en compte amb els sistemes elèctrics, que poden donar sorpreses. La xerrada s’emmarca dins d’un cicle anomenat ‘Junts ens cuidem’. D’aquesta manera, el proper 17 d’octubre, a les sis de la tarda a la mateixa Casa Pairal, es celebrarà un nou col·loqui a càrrec de la dietista Tana Moriña sota el lema ‘La Fitoteràpia. La farmaciola dels remeis de la Tana’.