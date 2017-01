Mor l'empresària Carme Maestre Pal

Carme Maestre Pal, de Casa Molines, ha mort aquest divendres al matí a l'edat de 90 anys. La vetlla tindrà lloc al domicili familiar, a Hortalet de Molines, Xalet Cardelús, a la plaça Rebés d’Andorra la Vella, aquest divendres de les 16 les 20 hores i dissabte de les 10 a les 13 hores. El funeral se celebrarà a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, dissabte a les 16 hores.

Maestre va néixer el 19 d'abril del 1926 a la Seu d’Urgell, filla de Xavier Maestre (conegut com a doctor Molines) i Maria Pal. Era neta de Bonaventura Maestre, que va ser síndic general i al qual no va conèixer, i de Dolors Dallerés. A més, era vídua de Joaquim Cardelús a qui va conèixer a la Seu d'Urgell el 1958 i amb qui es va casar el 1960. Amb ell havia treballat com a ajudant a la Clínica Meritxell. La parella havia tingut tres fills, Montserrat i els bessons Xavier i Meritxell.

Un cop acabats els estudis es va plantejar la possibilitat d’estudiar medicina com el seu pare, però la família va preferir que tornés a la Seu d’Urgell després d’uns anys fora de casa, ja que havia fet el batxillerat a Barcelona. Va treballar amb el seu pare a la consulta de la Seu d’Urgell, on va desenvolupar tasques com a infermera i com a ajudant del metge.

El 1955 la seva vida va canviar de cop. El doctor Molines va morir i Carme Maestre va quedar al capdavant de la família. Va haver-se de fer càrrec de la gestió del patrimoni de Casa Molines, que comptava amb sis bordes a Andorra, portades per masovers, i de tirar endavant una família que fins llavors havia viscut fonamentalment dels ingressos com a metge i dentista de Xavier Maestre.

Maestre va viure com a empresària l’esclat econòmic d’una Andorra que va passar de ser una societat agrícola i ramadera a un país bolcat cap als serveis, el comerç i el turisme. Aquest canvi de mentalitat el va haver d’aplicar a Casa Molines, una família centrada en la terra i que gaudia de propietats però no de grans ingressos econòmics. Va ser una de les primeres propietàries que va decidir crear tendes de fusta per llogar a l’avinguda Carlemany. Aquells espais, coneguts com a barquetes, van ser un dels embrions de la vida comercial en la principal artèria del país.

Maestre havia passat la gestió de Casa Molines als seus fills i actualment és a càrrec de la societat familiar Molines Patrimonis.