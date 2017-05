MoraBanc es converteix en el patrocinador principal de l'espectacle del Cirque du Soleil

MoraBanc i Andorra Turisme han signat l’acord de col·laboració pel qual MoraBanc es converteix en el patrocinador principal d’Andorra del nou espectacle del Cirque du Soleil, 'Scalada Stelar'. Les dues entitats tenen una estreta col·laboració centrada en temes de promoció nacional i cultural i, a més de col·laborar en les diferents edicions de l'espectacle del Cirque du Solei, també ho fan des de fa tres edicions a la Temporada MoraBanc de Música i Dansa d’Andorra la Vella.

Gisela Villagordo, directora general adjunta de MoraBanc, i el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, han signat l’acord de col·laboració pel qual MoraBanc es converteix en el patrocinador principal d’Andorra del nou espectacle del Cirque du Soleil, 'Scalada Stelar'. Per cinquè any, el banc dona suport a un projecte important per al país, que ha esdevingut la principal aposta per atreure visitants durant la temporada d’estiu.

El Cirque du Soleil oferirà 22 representacions de l’espectacle 'Scalada Stelar' durant el mes de juliol, amb un aforament total de 110.000 persones al recinte situat a l'aparcament del Parc Central de la capital.