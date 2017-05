Naturlàndia ultima l'acord amb una empresa especialitzada per tenir la tirolina "més llarga del món"

Naturlàndia està tancant els darrers serrells d'una negociació per desenvolupar al parc el projecte d'una tirolina de sis línies, "la més llarga del món", segons han assegurat fonts de la direcció. Els estudis orogràfics i tècnics, així com de seguretat, "estan a la recta final". L'atracció sortirà de la cota 2.000 i arribarà fins la 1.600 i l'explotarà una empresa de tirolines, la qual comptarà amb inversió andorrana, mentre que la comercialització anirà a càrrec de Naturlàndia. Cal anar fins a Alaska per trobar una tirolina de característiques similars.

Una tirolina de sis línies, que permet a sis persones tirar-se a la vegada, en un recorregut d'1,6 quilòmetres des de la cota 2.000 fins la cota 1.600 de Naturlàndia. Aquesta és l'atracció que té en ment la direcció per dinamitzar el parc i complementar l'oferta encapçalada pel Tobotronc. Quan sigui una realitat, es convertirà en la tirolina "més llarga del món", han assegurat fons de la direcció, amb un recorregut espectacular i únic pel seu component "orogràfic", que la convertirà en un referent a Europa. N'hi ha algunes de més llargues però són individuals. Per trobar una atracció similar cal anar fins a Alaska, a Icy Strait Point.

En l'actualitat, l'empresa fabricant de tirolines i la direcció del parc estan ultimant els detalls de l'acord, que podria ser una realitat les properes setmanes. S'han hagut de fer "complicats" estudis orogràfics, tècnics i de seguretat a la zona, per comprovar-ne la seva viabilitat. Però ja s'està "a la recta final", han confirmat fons de la direcció.

La intenció del projecte és que l'empresa sigui l'encarregada de fer l'atracció i d'explotar-la, amb l'ajuda d'inversors privats andorrans. Pel que fa a la comercialització, aniria a càrrec de Naturlàndia i l'inclouria dins la seva oferta del parc.

Aquest nou projecte forma part del rentat de cara que se li vol donar a la zona esportiva i d'oci de referència de Sant Julià de Lòria. Anirà acompanyat de dos projectes que també estan en curs, l'escola de trial de Toni Bou que s'inaugurarà aquest estiu, i la zona de ràfting des de la localitat fins la frontera, que si tot segueix el previst serà una realitat a la tardor.

Un cop les tres noves atraccions estiguin a ple rendiment, Naturlàndia viurà "un salt de qualitat" que els permetrà ser "referents a Europa", han assegurat, per poder competir al nivell d'altres parcs d'atraccions propers com pot ser Port Aventura. Per tot plegat, l'objectiu és consolidar la línia ascendent de nombre de visitants, a raó d'un creixement del 2-3% anual, per començar a enfilar-se fins a creixements d'entre el 20 i el 30%, han assegurat fons de la direcció.

Pel que fa a la plantilla, que ha patit una reducció els darrers mesos, augmentarà en paral·lel al creixement del parc, amb personal especialment format per a les noves atraccions.