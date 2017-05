Neix la Coronallacs, la ruta de senderisme d'alta muntanya que uneix els quatre refugis guardats

Coincidint amb la imminent posada en funcionament del quart refugi guardat del país, el de l'Illa, Medi Ambient i Turisme han presentat aquest dilluns un itinerari de senderisme d'alta muntanya de cinc etapes per unir els quatre refugis guardats, que porta per nom la Coronallacs. El recorregut té inici i final a Escaldes-Engordany, amb etapes d'entre 13 i 22 quilòmetres i amb un total de 92 quilòmetres i 6.449 metres de desnivell, de manera que està adreçat a senderistes experimentats que busquin el confort de poder caminar sense pes i dormir en establiments amb tots els serveis. La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha destacat que la ruta té el seu atractiu pel fet de creuar vedats de caça i espais naturals protegits, per les seves connexions amb senders internacionals, i perquè permet veure fins a una trentena de llacs, cosa que la distingeix d'altres recorreguts del Pirineu. De la seva banda, el ministre de Turisme, Francesc Camp, s'ha mostrat convençut que l'obertura del nou refugi de l'Illa i el disseny de la nova ruta suposarà un increment de pernoctacions en aquest tipus d'allotjaments i de visitants de perfil muntanyenc.

El Govern ha presentat aquest dilluns la ruta Coronallacs, un recorregut de 92 quilòmetres i 6.449 metres de desnivell per unir els refugis guardats del país, que a finals de juny seran quatre amb la inauguració del nou refugi de l'Illa. La ruta es planteja en cinc etapes: Escaldes-Engordany – refugi de l'Illa, en què es gaudirà de la vall del Madriu; refugi de l'Illa – refugi de Juclà, passant per Pessons, les Bordes d'Envalira i el meandre del Siscaró; refugi de Juclà – refugi de la Borda de Sorteny, en què es podrà gaudir de la fauna del vedat de Ransol i del Parc natural de Sorteny; Sorteny – refugi del Comapedrosa, l'etapa més dura; i finalment el descens fins a tornar de nou a Escaldes-Engordany, passant per la collada de Montaner i Sispony.

Tal com ha destacat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la singularitat de la ruta, que en bona mesura segueix el GRP, recau en el fet que travessa vedats de caça i els tres espais naturals protegits del país (Vall del Madriu, Perafita i Claror, Parc natural de les Valls de Sorteny i Parc natural del Comapedrosa), té connexions amb GR internacionals, i permet gaudir d'un gran nombre de llacs, ja que passa pel costat d'una vintena i permet veure'n fins a trenta. Per aquest motiu, el nom de la ruta -Coronallacs- posa èmfasi en aquesta particularitat, i també en el fet que el perfil del recorregut té una forma de corona, un verb que segons el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, dona prestigi a la ruta i la defineix com un itinerari exigent.

L'objectiu d'aquesta nova ruta és oferir al visitant un producte turístic sostenible per a la primavera i estiu "que garanteixi la seguretat i el confort dels senderistes" que ajudi a desestacionalitzar l'oferta d'hivern i que reforci el posicionament d'Andorra com a destí de muntanya. Aquest estiu, el nou producte es posarà a disposició dels senderistes a l'oficina de turisme d'Escaldes-Engordany, on podran recollir un passaport per segellar-lo en cadascun dels refugis, un mapa topogràfic, i una bateria solar en dipòsit per poder carregar els seus mòbils, on es podran descarregar el traçat de l'itinerari.

Aquest primer any, les reserves als quatre refugis s'hauran de fer per separat, però l'objectiu, tal com ha indicat Camp, és que en una segona fase es creï una central de reserves per tal de centralitzar-les. Cada refugi, que té uns cinquanta llits, haurà de reservar un cert número de places per a aquesta ruta, que es pot fer individualment o contractant un guia de muntanya. El recorregut va dirigit a excursionistes experimentats que busquin el confort de caminar per la muntanya sense pes, ja que els refugis tenen tots els serveis per allotjar-se i per fer els àpats. Tot i això, les etapes es poden fer consecutives o per separat i, si la condició física no ho permet, també es pot fer nit en refugis no guardats que hi ha al llarg dels recorreguts. Presentant el passaport amb tots els segells, els excursionistes rebran un obsequi de marxandatge i un diploma acreditatiu.

Francesc Camp ha assegurat que amb aquesta nova proposta de ruta i amb l'obertura del nou refugi hi haurà un creixement del nombre de pernoctacions en aquests tipus d'allotjaments i del nombre de visitants que facin turisme de muntanya. De fet, el ministre ha assenyalat que aquest tipus de turisme va a l'alça des de fa uns anys. Entre els refugis de Sorteny i del Comapedrosa, les pernoctacions han passat de 1.200 el 2013 a 3.030 el 2016, i de la mateixa manera, els visitants dels parcs naturals d'aquests dos indrets també han passat de 16.030 a 24.517 en el mateix període.