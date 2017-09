Nord Andorrà diu que “no treu cap benefici” de l’execució de l’ETR

Nord Andorrà, la distribuïdora d’energia elèctrica a les valls del nord, va emetre ahir un comunicat per puntualitzar la seva posició respecte de la construcció de l’estació transformadora (ETR) a la Gornarda. Una de les remarques és que “no treu cap benefici econòmic que s’executi o no el projecte”. Així nega, com defensen des de la plataforma Aldosa veïns, que el Govern estigui “beneficiant un privat”.

En aquest sentit, Nord Andorrà recorda que l’ETR “la construeix FEDA i és propietat seva”, i que Nord Andorrà “és client” de la parapública “i se servirà d’aquesta instal·lació per subministrar electricitat als seus clients, com fa fins ara”. I afegeix que el projecte “està acordat executar-lo a la Gornarda entre el Govern, FEDA i Nord Andorrà des de l’any 1991”, i ja s’han fet inversions “en aquest sentit i direcció”.

L’empresa afegeix que “a demanda dels veïns” es va estudiar la possibilitat de canviar l’ETR d’ubicació i fer-la al bosc de les Paulelles. Per Nord Andorrà, la nova ubicació “no era viable” per diverses raons, no només econòmiques. Així, l’empresa assegura que hi ha “raons tècniques, de gestió, de manteniment i econòmiques” que desaconsellen la construcció de la instal·lació elèctrica a les Paulelles. I econòmicament ja s’ha acordat un canvi, “dins de la mateixa parcel·la prevista, amb un increment econòmic de totes les parts”.

Nord Andorrà aprofita el comunicat per recordar que aquesta ETR “és una instal·lació que fa anys que es demana i és totalment necessària per poder millorar la qualitat de la xarxa i per poder donar servei a futures ampliacions de la xarxa de la Massana i Ordino”, extrem compartit amb els veïns. On hi ha desacord és en la possible afectació a la salut. En aquest punt, la distribuïdora apunta que “els informes aportats per FEDA conclouen que la instal·lació no implica problemes de salut”.

Per altra banda, el grup parlamentari liberal va entrar una demanda d’informació a Sindicatura sobre la construcció de la subestació elèctrica a l’Aldosa de la Massana.