Nou camp de petanca per la gent gran d'Andorra la Vella

La capital disposa des d'aquest dijous al matí d'una nova instal·lació per la gent gran, un camp de petanca. Més d'una vintena de padrins de la parròquia han tingut l'oportunitat d'estrenar la nova infraestructura situada al costat de la Casa Pairal d'Andorra la Vella, en una de les accions impulsades pel comú de la capital per tal "d'afavorir el benestar i entreteniment de la gent gran", segons ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. La cònsol també ha explicat que s'han iniciat tota una sèrie d'iniciatives per la gent gran, com el comerç amic, els viatges per a padrins o el projecte 'Grans observadors'. Aquesta darrera acció té com a objectiu "que la gent col·labori amb el comú per detectar fets a la via pública", tal com ha explicat Marsol.

Més d'una vintena de padrins han estrenat l'equipament aquest dijous. A partir d'ara, la petanca serà una activitat més de lleure per a la gent gran, atès que la instal·lació està ubicada al costat de la Casa Pairal, al centre de la capital. Marsol ha explicat que "aquesta era una reivindicació de fa temps", i ha afegit que la voluntat és facilitar diferents accions i activitats de lleure per la gent gran.

En aquest sentit, la cònsol ha indicat en clau d'humor que "els professionalitzarem i aniran a competir en nom d'Andorra la Vella". La instal·lació també comptarà amb un banc, per tal de "guardar les boles i que els padrins puguin seure", tal com ha destacat la mandatària.

Aquesta acció s'emmarca en el conjunt d'iniciatives engegades pel comú, entre les quals trobem la participació en espais de ràdio, el comerç amic de la gent gran, l'adhesió a una xarxa francòfona per trobar noves idees per la gent gran i la creació del projecte 'Grans observadors'. Aquesta darrera iniciativa permetrà que els padrins col·laborin en el manteniment i cura de la parròquia mitjançant informes per detectar fets a la via pública. La cònsol ha explicat que "cada tres mesos hi haurà una reunió amb el conseller per comentar les diferents propostes".

Pel que fa al comerç amic de la gent gran, la mandatària ha explicat que actualment hi ha una quinzena de botigues inscrites. Una quantitat que esperen incrementar en els pròxims mesos i que permet "generar descomptes i donar facilitats d'accés i mobilitat als padrins amb baranes", segons ha manifestat Marsol.

