Nouvel assegura que la Querola serà una realitat d'aquí a dos anys

Andorra té l'oportunitat aquest divendres i tot el cap de setmana de donar-se a conèixer a experts i representants del sector immobiliari d'arreu del món, sobretot pel que fa a les oportunitats i facilitats per invertir-hi. Són mig miler i assisteixen al 68è congrés mundial de la Fiabci, la federació més important del sector. Així ho han intentat tant el cap de Govern, Toni Martí, com el secretari d’Estat per a la diversificació econòmica, Josep Maria Missé, durant l'acte inaugural del congrés. Martí ha destacat sobretot la qualitat de vida i la seguretat ciutadana del país, mentre que Missé s'ha centrat en defensar totes les facilitats que es poden trobar les empreses que vulguin invertir, econòmiques i laborals.

Martí, junt amb Missé, el president mundial de la Fiabci, Kirkor Ajderhanyan, i el president de la Fiabci Andorra, Jordi Ribó, han inaugurat conjuntament el congrés. Han precedit la conferència possiblement més esperada de totes, la de l'arquitecte francès Jean Nouvel, dedicada a les ciutats intel·ligents des d'un punt de vista arquitectònic però també de sostenibilitat. Durant els exemples plantejats ha parlat de la urbanització la Querola d'Ordino, la qual es va iniciar el 2012 amb previsió de finalització per al 2015. Nouvel ha volgut treure importància als retards, ha assegurat que el projecte segueix endavant i que serà una realitat d'aquí a "dos anys". De fet, al final de la conferència ha convidat tots els assistents a invertir-hi, ja que "encara queden pisos per comprar".

La Querola "no té res a veure amb el que he fet", ha exposat Nouvel. Seran immobles "d'autèntica arquitectura i art", en un "solar formidable" i amb "una orientació oberta a les tres valls". En total, 55 immobles que s'integren a la natura i "es confonen amb el paisatge", ha destacat. Nouvel s'ha inspirat en les coves i en el concepte antic d'espai "on reunir-se, on protegir-se".

A banda de parlar de la Querola, l'arquitecte –amb reconeixement mundial– ha defensat el concepte 'smart' més enllà d'un habitatge o d'un conjunt residencial. "Ha de ser 'smart' a gran escala, a tota la ciutat", s'ha d'apostar per "un disseny urbà intel·ligent". Ara bé, perquè sigui intel·ligent també ha de partir de l'art, al seu parer, perquè l'arquitectura "també es fa pel plaer de viure", "per donar plaer en general".

El concepte d''smart city' és, de fet, un dels que ha defensat Missé durant la seva presentació. L'aposta per la innovació és una de les potes per captar inversors estrangers, i així ho ha plantejat als assistents a la Fiabci. Perquè el congrés és d'àmbit immobiliari, però "aquí hi ha molta gent de negocis, que desenvolupa empreses" més enllà d'aquest sector. Per aquest motiu, durant el congrés des d'Actua estan "intentant motivar aquests inversors perquè ens tinguin en compte". "Volem despertar-los la curiositat com a petit país que intenta obrir-se a món", ha afegit.

Pel que fa al president de la Fiabci Andorra, ha defensat el paper del sector recordant que representa el 10% del Producte Interior Brut. Finalment, el president mundial de la Fiabci ha definit el congrés com "un moment històric" per al país però també per a la federació. Ajderhanyan ha convidat a l'escenari a tots els representats dels 45 països presents per fer-se una fotografia conjunta.