Nova campanya adreçada a conductors de motocicletes

En el marc de les diferents campanyes de prevenció de conductes de risc en la conducció, la Policia engegarà dilluns vinent una nova iniciativa, en aquest cas adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors, segons va informar ahir el cos de seguretat en un comunicat.

La campanya, que es portarà a terme entre les set del matí de l’1 de maig i les set de la tarda del 5 de juny, se centrarà en dos objectius principals. D’una banda, verificar les condicions tècniques i administratives d’aquests vehicles, com pot ser la ITV, circular sense llum d’encreuament, circular sense casc, transport de passatgers per a menors de 16 anys, assegurança, permís de conduir i permís de circulació, entre d’altres. De l’altra, se centrarà a constatar les infraccions de trànsit per comportaments imprudents, com ara avançaments indeguts, excessos de velocitat i no mantenir les distàncies de seguretat, entre d’altres.

I és que des de la Policia s’explica que amb l’arribada del bon temps augmenta de forma sistemàtica la circulació de motocicletes i ciclomotors per les vies públiques, i històricament aquest augment es tradueix en un increment proporcional dels accidents i s’eleva el risc que n’hi hagi amb resultat de lesions, relacionats directament amb el comportament imprudent d’alguns conductors.