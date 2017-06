nova ruta de senderisme i un curs de xarxes socials per a la gent gran

La Fundació Crèdit Andorrà ofereix dues noves activitats per a la gent gran a L’espai. Aquesta temporada d’activitats acabarà amb una ruta de senderisme a la Vall d’Incles i un curs per aprendre a fer servir les xarxes socials.

La ruta de senderisme, que es durà a terme el 14 de juny a les 9 hores, transcorrerà per la Vall d’Incles a 1.748 metres d’altitud, on es pot trobar un seguit de prats i pastures, amb bordes tradicionals i una multitud de flora de muntanya. L’objectiu de la iniciativa és fomentar l’activitat física mentre es gaudeix de la natura, els paisatges i els elements de caire històric i cultural que ofereix el trajecte. Per poder dur a terme correctament l’activitat és obligatori que tots el participants portin calçat, roba i bastons de muntanya.

En el curs de xarxes socials, els assistents aprendran a fer servir plataformes com Facebook, Twitter i els blogs, per tal de compartir experiències i poder comunicar-se amb altres persones. El taller tindrà un total de cinc sessions i es realitzarà cada dilluns i dimecres, del 14 al 28 de juny, a escollir entre horari de matí (de 10 a 12 h) o tarda (de 17 a 19 h)