Nova senyalització dels ports, un mallot d'Andorra i acords amb turoperadors per captar turisme de bicicleta

Els 21 ports de muntanya d'Andorra, bona part d'ells d’extrema duresa, estrenen senyalització. L'aposta per informar els ciclistes mentre pedalen per la carretera, impulsada el 2010 per Claude Benet quan era ministre de Turisme, s'ha "millorat", tal com ha destacat el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, amb uns cartells de dimensions més grans, pràcticament el doble que els que hi havia fins ara, on hi consta informació com els quilòmetres assolits, el percentatge de desnivell, el perfil amb el grau de dificultat (les rampes de més del 15% queden destacades) i una fotografia identificativa del port. La presentació s'ha fet aquest dimarts al matí a dalt de tot de la Collada de Beixalís.

D'aquesta manera, es millora "la informació per als cicloturistes", amb un cartell més atractiu que els animi a fer-se fotos i penjar-les a les xarxes socials. Aquest és el segon objectiu buscat per Andorra Turisme, tal com ha defensat Camp: ajudar a difondre la imatge promocional d'Andorra. La inversió d'aquest projecte ha tingut un cost de 12.000 euros i també inclou la renovació dels cartells a l'inici del port, on s'hi posarà un vinil amb nova informació. Pel que fa als que hi ha distribuïts a cada quilòmetre, no es tocaran.

La nova senyalització, ha explicat el ministre, s'inclou dins un projecte més ampli per fer d'Andorra un país atractiu per a cicloturistes. L'arribada de grans proves com la Vuelta a Espanya o el Tour de França, l'obertura de nous ports com el propi Beixalís o la Gallina, o la guia de cicloturisme amb informació dels 21 ports han començat a marcar el camí. Però ara l'objectiu és portar cicloturistes no només d'Espanya, sinó "de tot Europa". Per aquest motiu, també aquest dimarts s'ha presentat un nou mallot amb la imatge d’Andorra que es podrà comprar a les oficines de turisme. També s'han ampliat continguts de la guia de cicloturisme amb "combinacions d'itineraris" i amb informació sobre botigues especialitzades.

El que més ha destacat Camp és el treball actual que s'està fent des d’Andorra Turisme amb turoperadors estrangers. Segons ha informat, ja s'ha tancat un acord amb un d'alemany i properament es farà el mateix amb un de britànic, que permetran portar fins a 1.000 amants de la bicicleta de carretera a l'estiu.

Sense notícies del Tour de França

Paral·lelament, se segueix treballant per tornar a portar el Tour de França tot i que encara no hi ha cap pista per part de l'organització sobre quan podrà ser. "Estem sempre en converses", ha explicat Camp, "el compromís és rebre’ls amb la freqüència el més alta possible", però "no tenim més informació", ha manifestat.