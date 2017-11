Obertes les inscripcions per al concurs Masterxef infantil de la Seu d’Urgell

La Seu celebrarà el Dia de la Infància (que es commemora el 20 de novembre) amb l’organització de la 3a edició del Masterxef infantil de la ciutat. L’activitat tindrà lloc dissabte 18 de novembre, de les 10 del matí a les 12 del migdia a la Sala de Sant Domènec. El concurs de caire local està pensat per a un màxim de 40 infants d’edats compreses entre els 7 i els 12 anys. Les inscripcions s’obren avui i es podran fer a l’oficina de Turisme Seu, a l’Espai Ermengol. L’activitat es farà de manera semblant a com es desenvolupa en el conegut programa televisiu. Per fer-ho més dinàmic, la participació dels nens i nenes serà per grups i, com a novetat d’enguany, hauran de crear el seu propi restaurant. Així, se’ls anima a aprendre com parar taula, tenir cura de la presentació, elaborar plats i servir.

La proposta compta amb la col·laboració de diferents restauradors de la comarca. De fet, com a dinamitzadora hi haurà Tota Parejo, del restaurant Arbeletxe. Es repartirà els infants en quatre equips, i cada equip comptarà amb l’ajuda d’un restaurador professional de la comarca: Axier Arbilla (Restaurant Arbeletxe), Mariona Peguera (Hotel Andria), Josep M. Troguet (Restaurant Cal Serni de Calbinyà) i Cristian Tomé (Espora Events). La regidora d’Infància i Joventut, Sílvia Iscla, va explicar que des del consistori es continua “potenciant activitats lúdiques i educatives que sorgeixen de peticions del Consell Municipal d’Infant”.