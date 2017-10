Obertes les inscripcions per a la bibliogimcana d'Encamp

La biblioteca comunal d'Encamp celebrarà el pròxim 24 dʼoctubre la bibliogimcana, una activitat per equips per a totes les edats que consistirà en una sèrie de proves dʼaptitud relacionades amb el món de les biblioteques, on sʼhauran de demostrar habilitats de recerca, lògica i treball conjunt. Les persones interessades a participar en la gimcana han de fer grups de dues a quatre persones (en família o amb els amics) i inscriureʼs a la biblioteca dʼEncamp abans del 23 dʼoctubre. Lʼequip guanyador rebrà un val per comprar llibres i un regal sorpresa.