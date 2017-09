Obre les portes l’Espai d’Innovació d’Actua per convertir Andorra en un “laboratori”

Un espai per impulsar l’àmbit d’innovació i de recerca que s’està desenvolupant al Principat. Amb aquests dos principals objectius s’ha posat en marxa, aquest dimarts al matí, el nou Espai d’Innovació d’Actua, situat a la planta baixa de Caldea. Les noves instal·lacions compten amb dos espai ben diferenciats. A una banda del passadís d'entrada al centre termolúdic s’hi troba una zona per poder-hi fer conferències o reunions entre diverses empreses perquè puguin intercanviar idees i projectes. A l’altra banda del passadís, tres espais separats per portes de vidre, on les empreses hi situaran els seus projectes per tal de desenvolupar-los i també poder-los mostrar al públic. Actualment ja hi ha dos projectes que ocupen aquest espai, tots dos impulsats pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i un d’ells també compta amb la col·laboració de l’Observatori de la Sostenibilitat a Andorra. “Actualment també estem parlant amb associacions empresarials i també amb el sector del comerç, ja que disposen de molta informació que nosaltres podríem ajudar a tractar”, ha avançat el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i president de la Fundació ActuaTech, Josep Maria Missé. “A part de les dades que ens estan proporcionant actualment actors com FEDA, el Govern o Andorra Telecom, el que ens interessa és que s’hi sumin altres actors del país, i aquest és l’espai idoni per fer-ho”. Així s’ha expressat Yann Baucis, el director de la fundació Actua, que també ha ressaltat que les dades avui en dia són molt importants.

A l’altra banda del passadís, tres espais separats per portes de vidre, on les empreses hi situaran els seus projectes per tal de desenvolupar-los i també poder-los mostrar al públic. Actualment ja hi ha dos projectes que ocupen aquest espai, tots dos impulsats pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i un d’ells també compta amb la col·laboració de l’Observatori de la Sostenibilitat a Andorra. El primer dels projectes és la prova pilot i el desenvolupament del Persuasive Electric Vehicle, que funciona de manera autònoma i que en un futur hauria de poder interactuar amb els diferents elements de la ciutat. Segons el director de la fundació Actua, Yann Baucis, aquest projecte és “l’exemplificació del que volem que aculli aquest espai”.

Durant la presentació de l’espai, des de l’MIT s’ha insistit molt que actualment Andorra s’ha convertit en un país pioner en la innovació, quasi com un "laboratori". La flexibilitat en la legislació i el fet de ser un país però amb una mida geogràfica d’una ciutat, són elements que són molt atractius per a les empreses del sector. Un bon exemple d’aquest fet és la col·laboració entre l’MIT i l’Observatori de la Sostenibilitat a Andorra, que es pot observar en el projecte que s’acull en una altra sala del nou espai. Sobre una maqueta d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany s’hi poden projectar dades i gràfics que ajuden a entendre millor el comportament de la ciutat i de tots els actors que la configuren.

“Actualment també estem parlant amb associacions empresarials i també amb el sector del comerç, ja que disposen de molta informació que nosaltres podríem ajudar a tractar”, ha avançat el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i president de la Fundació ActuaTech, Josep Maria Missé. “A part de les dades que ens estan proporcionant actualment actors com FEDA, el Govern o Andorra Telecom, el que ens interessa és que s’hi sumin altres actors del país, i aquest és l’espai idoni per fer-ho”. Així s’ha expressat Baucis, que també ha ressaltat que les dades avui en dia són molt importants.

Tot i que amb aquest espai només s’hi han pogut observar aquests dos projectes, Baucis ha explicat que Actua està impulsant molts altres projectes que van encaminats a analitzar esdeveniments, investigacions sobre la mobilitat al país o la projecció i el disseny dels barris i parròquies del demà. Tot plegat s’ha presentat aquest dimarts al matí amb la mirada posada al final de setmana. El proper 14 i 15 de setembre Andorra acollirà el primer City Science Summit 2017, organitzat Massachusetts Institute of Technology i amb el suport d’Actua, on experts internacionals mostraran exemples sobre com diverses ciutats dissenyen els seus espais.