Obre l’esperada estació d’autobusos

Ahir, a dos quarts de quatre de la matinada, va sortir el primer cotxe de l’Estació Nacional d’Autobusos, una infraestructura llargament esperada i que finalment ha estat una realitat a la zona del Prat del Rull. La instal·lació acollirà una mitjana de 50 autobusos i 1.000 passatgers diaris. En total, es preveu que hi passin entre 350.000 i 360.000 viatgers a l’any, amb èpoques de més afluència a l’hivern i èpoques més fluixes a l’estiu o a la primavera i tardor. L’estació permet reunir en un sol lloc totes les companyies que fan viatges internacionals cap a França, Espanya i Portugal (set, que són sòcies de la concessionària que assumeix la gestió i el manteniment, i una vuitena que ha començat a col·laborar-hi).

A més, segons va explicar el director de l’equipament, Jaume Vidal, ara s’està fent una tasca de comercialització perquè totes les sortides i entrades de serveis discrecionals es realitzin des d’allà amb el pagament d’unes tarifes “molt econòmiques”. Des d’ahir, totes les línies de transport públic internacional carreguen i descarreguen els passatgers a l’estació nacional a excepció del servei que uneix Andorra i la Seu d’Urgell, que passa pel centre de la capital tal com ho feia fins ara, passa pel carrer de la Unió i finalitza a la nova instal·lació. La posada en funcionament, segons Vidal, es va realitzar satisfactòriament i sense grans problemes. “Teníem dubtes perquè no és el mateix fer proves que en directe, però ha anat molt bé”, va dir, al mateix temps que es va mostrar a l’espera de les hores punta, com ara les tres de la tarda, tot i que es va mostrar confiat que no generarà complicacions en la mobilitat perquè els autobusos surten cada quart d’hora. De fet, es va fer una prova amb deu vehicles sortint de cop i no es va produir cap alteració especial. També l’entrada i sortida dels autobusos es fa de forma àgil, ja que la instal·lació està equipada amb un sistema de lector de matrícules.

L’obra ha costat 1,3 milions d’euros, un import que inclou els 275.000 de les plaques fotovoltaiques de la coberta, i s’ha construït en un terreny cedit pel Comú d’Andorra la Vella. En la inauguració, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va indicar que la infraestructura “marca un abans i un després en el transport col·lectiu de viatgers” i va afegir que està “adaptada a les necessitats d’avui”. Per tot plegat va apuntar que “és un dia de celebració perquè era una instal·lació que reclamava el país des de feia molts anys i avui és una realitat”. Així mateix, es va mostrar satisfet perquè a partir d’ara “donarem una altra imatge de país quan els viatgers que arriben en transport públic ens visitin”. Torres també va voler treure ferro al retard amb què s’ha posat en funcionament. En aquest sentit va recordar que la concessionària havia d’habilitar tot l’espai interior i els sistemes informàtics, entre d’altres, i que ha tingut dificultats a l’hora de realitzar aquests treballs. Davant d’això va dir que “des del Govern no hem volgut donar pressa excessiva perquè volíem que fos plenament operativa des del primer dia”.

Des de l’empresa explotadora, però, es considera que la infraestructura és un pèl reduïda i s’hi troben a faltar alguns serveis, com ara una cafeteria. Per suplir aquesta mancança s’han posat unes màquines de venda automàtica, que ofereixen algun snack i begudes. “L’estació és la que és”, van dir. El ministre, preguntat per la qüestió, va exposar que “no ho hem cregut necessari” perquè “hem pensat que ha de poder generar activitat econòmica per als privats que hi hagi a la vora”. Torres va remarcar que amb la construcció de la nova seu de la justícia la zona del Prat del Rull serà molt concorreguda i a través de la iniciativa privada ja es donarà aquest servei. També està pendent d’instal·lar bancs a les andanes, taquilles i la tanca definitiva que separarà l’estació del vial paral·lel.

L’Estació Nacional és gestionada per l’empresa Estació 2017, que té una concessió per deu anys renovables cada cinc anys fins a un màxim de 25, i es farà càrrec de l’explotació i el manteniment. Aquestes despeses seran sufragades a través d’un recàrrec de 0,17 euros que s’aplicarà per viatger. Preguntat per la vida útil que es preveu per a la instal·lació, Torres es va limitar a dir que “de moment respon a les necessitats, que són de l’ordre d’entre 300.000 i 400.000 viatgers a l’any”, i va assenyalar que el més important és que concentra totes les estacions que fins ara estaven disgregades. També la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va afirmar que es tracta d’una estació “moderna, agradable, ben situada i reuneix les condicions necessàries per donar un bon servei”. A més va avançar que s’està treballant en una “idea” per a la parcel·la que ocupa l’actual estació d’autobusos, que és privada. Els comerciants de Riberaygua i Travesseres van demanar que s’estudiï donar-li alguna utilitat, com ara un accés a l’aparcament del parc Central.

El Govern i el Comú també estan analitzant la connexió entre l’estació i les línies de transport públic nacional. Marsol espera tenir en unes tres setmanes una proposta d’ubicació de les parades i Torres preveu que aquesta confluència pugui ser una realitat de cara a l’estiu.

L’Estació Nacional ha estat un projecte polèmic, que va arribar a ser recorregut pel Col·legi d’Arquitectes i es troba a la Batllia pel procés d’adjudicació. També va rebre crítiques referents a la seguretat –pels riscos naturals, tenint en compte que es troba en una plataforma sobre el riu Valira–, uns temors que Torres ahir va esvair assegurant que compleix totes les garanties. En tot cas, el que sí que és cert és que el sòl de la central tremola a cada pas d’un camió per la carretera.