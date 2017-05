Obren les inscripcions de les activitats infantils 'Viu l'estiu 2017' d'Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha anunciat aquest dilluns que el període d'inscripcions per a les activitats infantils 'Viu l'estiu 2017' ja està obert. En total, els infants interessats podran gaudir de deu activitats diferents (quatre menys que l'estiu passat), del 3 de juliol al 7 de setembre, amb un total de 3.000 places –400 menys que l'any passat–, tot i que han augmentat les que tenien més demanda. El comú de la capital no vol deixar cap nen sense activitat i per això ofereix un programa d'ajudes destinat a les famílies que ho necessitin.

Tres mil places repartides en deu activitats és l'oferta de les activitats infantils 'Viu l'estiu 2017' que el comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dilluns al Parc Central, una oferta que representa un lleuger descens respecte l'any passat (catorze activitats i 3.400 places), però al mateix temps s'han augmentat les que tenien més demanda. A partir d'aquest dilluns ha quedat obert el període d'inscripcions i el comú espera que quedin cobertes pràcticament la totalitat de les places ofertades. "L'objectiu és fomentar l'estil de vida saludable a través de la pràctica de l'esport principalment, però també que les famílies puguin conciliar la seva vida familiar i laboral en el període més llarg de vacances escolars", ha explicat el cònsol menor de la capital, Marc Pons.

Les deu activitats que el comú proposa perquè els més petits ocupin el seu temps d'oci aquest estiu, algunes de les quals són noves i d'altres han incrementat les places ofertades, són la ludoteca de Santa Coloma, el casal d'infants el Llamp, les escoles esportives d'estiu, els matins esportius que inclouen el dinar, Mou-te amb McDonald's, les colònies de l'alberg de la Comella, el campus de vòlei platja estiu 2017, el campus d'estiu de gimnàstica rítmica, l'escola de ciclisme de l'Agrupació ciclista andorrana i els cursets de natació.

Les famílies que no puguin assumir el cost de qualsevol de les activitats d'estiu que ofereix el comú d'Andorra la Vella es poden adreçar al departament de Social i demanar una prestació social o un monitor d'integració. En aquest cas, hauran de formalitzar la demanda d'inscripció tres setmanes abans de la data d'inici de l'activitat. "Hi ha un reglament que especifica a partir de quins ingressos i tenint en compte les despeses que es justifiquen es pot donar una ajuda del 25, del 50 o fins i tot del 100%", ha explicat Ester Vilarrubla, consellera de Social d'Andorra la Vella.