Ordino ofereix una formació multidisciplinària a tots els professionals que treballen amb nens

El primer any de vida és fonamental en el desenvolupament motor i sensorial de cada persona. Així ho ha assegurat la consultora en formacions de comunicació terapèutica, Lucila To, que ha presentat aquest dimarts un curs formatiu dedicat a l'adquisició d'aprenentatge infantil. La jornada compte amb el suport del comú d'Ordino i consistirà en un curs de 12 hores impartit el divendres 2 i el dissabte 3 de juny al Centre Esportiu d'Ordino. El professor serà el fisioterapeuta i director de l'Institut Aragonès de Salut i Desenvolupament Infantil, Iñaki Pastor.

L'objectiu de la jornada és promoure protocols d'intervenció comuns perquè tots els professionals que treballen amb nens siguin capaços de detectar problemes d'aprenentatge i dificultats en el desenvolupament. Segons Lucila To, és necessària una actuació multidisciplinària per tractar els infants. "És una mateixa realitat vista per diferents professionals que han de tenir un paradigma comú", ha assegurat. Per aquest motiu, la formació està dirigida tant a pediatres, metges de família, logopedes, fisioterapeutes, psicòlegs, optometristes i mestres, entre d'altres.

El mètode d'intervenció que oferirà el formador i especialista en desenvolupament motor reuneix diferents tècniques d'osteopatia i fisioteràpia. En el curs també es farà una demostració pràctica de com cadascun dels assistents es va construir quan era nadó. Segons ha explicat Lucila To, el primer any de vida d'un infant és fonamental pel seu futur i, si no es detecten i tracten els problemes d'aprenentatge en aquesta edat, es poden patir bloquejos de desenvolupament posteriorment.

La intenció de l'especialista, Lucila To, a l'hora de promoure aquesta tipus de formació és portar gent d'arreu del món amb la voluntat de que Andorra tingui una oferta atractiva en formació i que no calgui sortir sempre del Principat per assistir a formacions innovadores. "Jo voldria cridar l'atenció no només aquí -ha dit To-, sinó més enllà de les nostres fronteres i aconseguir que la gent no només vingui a recórrer les nostres muntanyes, sinó també obrir altres aspectes com les formacions o els congressos." L'especialista ha assegurat que no s'ofereixen massa formacions en l'àmbit internacional on professionals de diferents àmbits escoltin un mateix paradigma: "Crec que és necessari perquè les professions del futur estem condemnades a entendre'ns i a parlar entre nosaltres", ha vaticinat.