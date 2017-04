Ordino posa en funcionament dos nous semàfors per reduir la velocitat a la Clota Verda i a la Cortinada

Des d’aquest dimarts dos nous semàfors estan en funcionament a Ordino per reduir la velocitat i reforçar la seguretat dels vianants. El primer s’ha instal·lat a la rotonda de la Clota Verda, en sentit sud; abans d’arribar a la rotonda, se n'ha col·locat un amb pantalla i sensor per detectar l’excés de velocitat. El segon punt on s’ha instal·lat un nou semàfor és a l’entrada de la Cortinada. Totes dues localitzacions responen a una demanda que els residents havien traslladat a la corporació.

La parròquia d’Ordino té des d’aquest dimarts dos nous semàfors en funcionament per reduir la velocitat i reforçar la seguretat dels vianants, segons informa el comú. El primer s’ha instal·lat a la rotonda de la Clota Verda, on els veïns trobaran una petició de pas. En sentit sud, abans d’arribar a la rotonda, s’ha col·locat un semàfor amb pantalla i sensor per detectar l’excés de velocitat. Mobilitat ha activat els semàfors aquest dimarts al migdia, on a la Clota Verda es podia veure l’alerta per paviment lliscant. El segon punt on s’ha instal·lat un nou semàfor és a l’entrada de la Cortinada.

Totes dues localitzacions responen a una demanda que els residents a la zona havien traslladat a la corporació en les reunions veïnals. Són punts que donen l’entrada a zona urbana i en el cas de la Clota, hi ha l’accés a l’Escola de Segona Ensenyança.

“Vam traslladar la inquietud veïnal a la Taula Nacional de Mobilitat i per a nosaltres ha estat una prioritat pel que fa a la seguretat viària”, ha explicat satisfet el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, despres de l’entrada en funcionament dels semàfors aquest dimarts al migdia.