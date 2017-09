Ordino reclama 2.298 euros a 62 conductors per infraccions de circulació

El comú d'Ordino reclama un total de 2.298 euros a 62 conductors per haver comès infraccions de circulació. Els imports oscil·len entre els 15 i els 60,1 euros i corresponen a conceptes com estacionament indeguts, dificultar la circulació o no haver posat el tiquet de la zona blava. Els conductors disposen d'un termini de 15 dies per presentar davant del comú les al·legacions que creguin escaients, tal com consta al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra d'aquest dimecres.

El comú d’Ordino ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el llistat de 62 persones a les quals es reclama un total de 2.298 euros per diverses vulneracions a les normes de circulació. Aquestes presumptes infraccions haurien estat comeses entre els mesos de maig i juliol i els imports reclamats als diferents conductors oscil·len entre els 15 i els 60,1 euros.

Els tipus d’infraccions per les quals es reclama els imports als conductors que consten en la llista publicada al BOPA van des d’estacionaments sobre la vorera, a la parada d’autobús o pas de vianants, dificultar la circulació o no haver posat el tiquet de la zona blava.

Els conductors tenen ara un termini de 15 dies, a comptar d’aquest dijous, per presentar davant del comú les al·legacions que creguin escaients i també es notifica que si abonen l’import abans de l’acabament d’aquest termini de 15 dies podran gaudir d’una reducció del 50% de l’import de la sanció. També es notifica que transcorregut el termini de 15 dies, es considerarà resolt l’expedient, notificades les sancions i l’import i, en cas que no s’aboni l’import en un termini de 13 dies, es procedirà per la via executiva. En aquest cas, recorden, la sanció s’incrementa en un 20%.