Ordino recupera una versió més folklòrica del 'Judici dels contrabandistes'

Representants del Comú d'Ordino han presentat aquest dimarts la novetat principal del Carnaval d'enguany: la parròquia recupera una tradició que es remunta segles enrere i que s'havia deixat de representar a principis de la passada dècada dels 90, el 'Judici dels contrabandistes'. "La materialització d'aquest projecte -que veurà la llum dilluns vinent- és gràcies a la col·laboració d'un col·lectiu de persones, des d'antics intèrprets de la representació que tornaran a intervenir en l'obra anys després, fins a les tres associacions culturals que tenim a la parròquia, l'Esbart de les Valls del Nord, el Grup Artístic i la Coral Casamanya, que actuaran conjuntament", ha explicat Gemma Riba, cònsol menor d'Ordino.

Ordino recuperarà dilluns vinent de Carnaval una tradició perduda fa un quart de segle: el 'Judici als contrabandistes'. Una cinquantena de persones participaran de la representació, que comptarà amb la participació de les tres associacions culturals de la parròquia: l'Esbart de les Valls del Nord, el Grup Artístic i la Coral Casamanya. Aquestes col·laboracions són, justament, el tret folklòric que diferencia el 'Judici dels contrabandistes' d'Ordino del cant satíric irreverent que la joventut encampadana també va recuperar anys enrere.

"Els contrabandistes són un grup de gent que van vestits de manera estrafolària, personatges forans que s'han extraviat per la muntanya i han anat a parar a la parròquia; parlen el patuès, que és una llengua diferent a la nostra però amb semblances, i estan en situació il·legal perquè no tenen papers, per això els representants de la justícia, els carabiners, els persegueixen per jutjar-los a Ordino", ha explicat com es desenvolupa l'obra una de les seves codirectores, Pilar Capdevila. "Els dos jutges, estranyats per les pintes que porten i per una llengua que no entenen, els jutgen, amb un procés que té una mica de sàtira; finalment, els contrabandistes intenten fugir però abans han de ballar unes danses amb la gent del poble, que per majoria popular serà el ball del contrapàs", ha continuat Capdevila.

Ordino no representarà el 'Judici dels contrabandistes' com ho fa Encamp, amb al·lusions constants i irreverents a l'actualitat política i social del país. "És una posada en escena diferent de la que podem veure a Encamp; després d'una feina de documentació, la memòria és present i hi ha molta gent que recorda haver vist els 'contrabandistes' abans que es deixés de fer l'any 92, hi ha voluntaris que hi participen i que ja l'havien representada, també hem recuperat textos antics de l'Oficina de Turisme, i les dues codirectores -Pilar Capdevila i Lourdes Pons- l'han adaptada per donar cabuda a les associacions i a la gent del poble", ha explicat Riba.

"La part del judici és al final de l'espectacle, però també hi haurà música en viu, dansa i cant", ha explicat Capdevila, per reivindicar una representació més folklòrica que la representada a Encamp. Dilluns de Carnaval és "el dia més destacat d'aquestes festes a la parròquia", ha dit Riba, qui ha recordat que després de la representació dels contrabandistes, "com és tradició, si el temps ho permet es farà a la plaça i si no al Centre de Congressos, es repartirà el brou de Carnaval que ofereix l'hotel Babot, i finalment el ball de disfresses per als més petits". L'obra es representarà a les 12 hores a la plaça major.