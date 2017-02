Oriol Costa, Pol González, Judit Pintat i Jan Arimany guanyen el 29è Concurs de contes de Nadal

El Centre Cultural La Llacuna ha acollit aquest dimarts a la tarda el lliurament de premis del 29è Concurs de contes de Nadal, al qual s'han presentat un centenar de participants. El premi de la categoria aleví ha estat per a Oriol Costa, el de la infantil per a Pol González, el de la juvenil per a Judit Pintat i el d'adults per a Jan Arimany. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha estat l'encarregada de fer-los entrega del seu reconeixement, i els ha animat a atrevir-se a escriure perquè “els relats poden ser un trampolí per convertir-se en escriptors de novel·la”.

Un centenar de relats s'han presentat al 29è Concurs de contes de Nadal organitzat per la Biblioteca Pública del Govern, dividits en quatre categories: aleví (13), infantil (50), juvenil (10), i adult (25). Després de la deliberació del jurat, format per Eva Royo, Dolors Iglesias i Cèlia Realp, aquest dimarts a la tarda ha tingut lloc l'entrega de premis de la mà de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, al Centre Cultural La Llacuna.

En la categoria aleví, el jurat ha atorgat el premi d'un viatge a escollir per valor de 250 euros a Oriol Costa pel conte 'Ets tu el culpable?', i Ariadna Gadea ha quedat finalista amb 'El Pare Noel desastre'. Pel que fa a la categoria infantil, el primer premi, també d'un viatge valorat en 250 euros, ha estat per a 'Un pessebre diferent', escrit pel Pol González. En aquest cas, la finalista ha estat l'Anahí Leguizamón per 'Pluja blanca'.

El primer premi de la categoria juvenil se l'ha emportat Judit Pintat pel seu conte 'Una carta d'esperança', amb el qual ha aconseguit un viatge valorat en 500 euros. El finalista d'aquesta categoria ha estat Lluc Tarruel per 'Un simple dinar'. Finalment, el guanyador de la categoria d'adults ha estat per a 'Nit de Reis' de Jan Arimany, que s'ha emportat un viatge a escollir valorat en 1.000 euros. En aquesta categoria, s'han seleccionat dos contes finalistes que són 'L'huracà Riets i el Dromori' de Xavier Casals, i 'I per què no?' d'Àurea Pons. Els cinc finalistes s'emporten un val de compra valorat en 200 euros en llibres per a cada un.

La ministra ha explicat que aquest concurs va néixer amb l'objectiu de motivar i animar a escriure tots els joves, i ha tingut tres moments destacats al llarg de la seva història com són l'ampliació a la categoria d'adults, l'opció d'enviar els contes per correu electrònic, i la participació de les categories infantils gràcies a la col·laboració dels professors de tots els centres educatius del país. A més, ha animat a tots a “atrevir-se” a participar, ja que “els relats poden ser un trampolí per convertir-se en escriptors de novel·la”.