Part dels veïns desallotjats de l'edifici Eureka podran tornar a casa aquest dimecres a la tarda

Una part de la vintena de veïns de l'edifici Eureka que van ser desallotjats la matinada de dilluns a causa d'un incendi podran tornar gradualment als seus pisos aquest dimecres a la tarda. El Govern ha informat que està previst que el departament d'Indústria rebi durant la tarda les certificacions que han de garantir el retorn dels ocupants dels habitatges, després que els professionals hagin comprovat que no hi ha cap risc i que s'hagin restablert els serveis d'aigua i electricitat a les plantes 1, 2 i 3 de l'immoble.

En canvi, continuen desallotjats els veïns de les plantes superiors: la quarta, que és on es va originar l'incendi, i la cinquena, molt afectada a causa de les flames de la planta inferior. Aquestes dues plantes tenen part de l'estructura més malmesa, de manera que es desconeix quan podran tornar a casa els seus ocupants.

En total, arran de l'incendi, es van haver de desallotjar 22 persones, totes elles de l'edifici Eureka de l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany, un immoble d'habitatges propietat de l'hotel Eureka situat just al costat de l'hotel, que no es va veure afectat pel succés.

Paral·lelament, la policia continua la investigació per determinar les causes de l'incendi, i quan es disposi de les conclusions, seran trameses a la Batllia. Cal recordar que els fets van provocar quatre ferits lleus i la mort d'un gos que es trobava dins l'habitatge on es van originar les flames. El foc, tal com van informar els bombers, es va originar al menjador.