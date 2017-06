Petició a la batlle per garantir el secret dels documents incautats

El Col·legi d’Advocats va enviar dilluns passat una carta a la batlle Alexandra Terés demanant que garanteixi la confidencialitat de la documentació que es va decomissar als germans Cierco en els registres que es van portar a terme en els domicilis particulars i la seva empresa el 8 de juny. Aquesta actuació es produïa després que uns dies abans l’ens col·legial rebés una petició urgent de protecció col·legial dels lletrats dels germans Cierco (Aurora i Enric Casadevall, Maribel Lafoz i Josep Casadevall Medrano) amb relació als secrets de documents físics, claus USB i discos durs de dos ordinadors, on hi hauria 38.000 comunicacions electròniques del 2012 al 2017 dels exsocis majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA). En aquestes comunicacions hi hauria informacions reservades i subjectes al secret professional i de les comunicacions entre els lletrats i els seus clients.

El col·legi va rebre també una petició d’empara col·legial dels lletrats Jaume Bartumeu i Enric Giménez en relació amb aquest mateix cas i demanant el suport de l’entitat col·legial en la petició que van formular a la Batllia perquè es deixessin sense efecte les diligències practicades per haver comportat una vulneració dels drets fonamentals d’aquests advocats.

Davant de les peticions rebudes, el Col·legi d’Advocats recorda a la carta enviada a la batlle Alexandra Terés que el secret de les comunicacions entre advocat i client està protegit pel secret professional i que els batlles i els tribunals han d’intervenir perquè així sigui. En aquest sentit, es recorda els nombrosos textos legals que emparen el secret professional dels advocats, començant per la pròpia Constitució.

Per tot plegat, el col·legi demana a la batlle encarregada d’aquest afer i de la custòdia de la documentació segrestada que garanteixi la confidencialitat de totes les comunicacions emparades pel secret professional. Els advocats nord-americans dels germans Cierco també van formular recentment una carta al Consell Superior de la Justícia en què expressaven la “manca de garanties” en els escorcolls.